Continuă războiul politic PNL-PSD. Virgil Popescu: Cinism electoral marca PSD! Să ai bani în cont, dar să refuzi să plăteşti salariile celor de la DGASPC!

Virgil Popescu a explicat de unde poate da banii pentru salarii. „Mai mult, pentru a susţine acest sector, în anul 2020, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, s-a dat posibilitatea ca judeţele să poată utiliza excedentul bugetar local acumulat din anii precedenţi şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. Legea spunea foarte clar, până am modificat-o noi, Guvernul PNL, prin Legea bugetului, excedentul din anii precedenţi se folosea doar pentru investiţii. Am dat voie în acest an ca din excedent să se folosească bani şi pentru finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap. Deci aceasta este legislaţia în vigoare, de aici s-a pornit anul acesta”, a completat ministrul din Guvernul Orban.

Virgil Popescu îl acuză pe Aladin Georgescu de nerespectarea legii, în momentul în care nu ar vrea să dea salariile angajaţilor DGASPC. „Aladine asta este legea. Nu cea pe care o spui tu! Iar faptul că ai ales, deloc întâmplător, să îi laşi fără salarii o lună de zile, deşi era datoria Consiliului Judeţean, după care, brusc, în prima zi de campanie să faci o şedinţă pentru a aloca banii, dovedeşte că eşti o persoană cinică, fără empatie faţă de cei nevoiaşi. Dar nu mă miră, prin tine curge sânge de ”pesedist”, care dictează acţiuni doar pentru sine sau pentru grupul de interese! Să îţi fie ruşine!”.