Consiliul de Combatere a Discriminării acţionează profund discriminatoriu în cazul ÎPS Teodosie

Deşi este principalul pilon în combaterea discriminării, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) abordează în mod diferit probleme care ţin de aceeaşi sferă. Instituţia a ales să meargă pe calea diferenţierilor pe considerente religioase, după ce a anunţat că nu are nicio intenţie nici măcar să ia în discuţie, nu neapărat să sancţioneze, declaraţiile arhiepiscopului Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, care a subliniat că femeia nu are roluri importante în Biserică, aşa cum are bărbatul, din cauza „condiţiei slăbiciunilor sale”.

Mai mult, ÎPS Teodosie a punctat faptul că femeia este cea care a început păcatul, motiv pentru care naşte în dureri. Arhiepiscopia Tomisului s-a apărat şi a susţinut că afirmaţiile Înalt Prea Sfinţitului Teodosie referitoare la femei nu constituie o opinie personală, ci sunt bazate pe înscrisuri ale Bibliei.

Preşedintele CNCD, Csaba Asztalos, a precizat că instituţia pe care o conduce nu va analiza şi nici nu va sancţiona ceva ce ar putea fi, în acest caz, o interpretare a credinţei. „Există o separaţie între stat şi culte, o autonomie a cultelor. Fiecare cult îşi stabileşte propriile canoane şi propria dogmatică, iar statul, inclusiv CNCD, le respectă”, a explicat Csaba Asztalos. El a mai subliniat că nu va pune în discuţie interpretarea Vechiului Testament, a Noului Testament sau a canoanelor, pentru că tot ce a făcut Înalt Prea Sfinţitul Teodosie a fost doar să interpreteze nişte lucruri din Biblie.

Cu toate acestea, declaraţiile lui Teodosie au fost aspru criticate în spaţiul public de numeroase voci ale societăţii civile. „E o prăpastie între gândirea aceasta şi ceea ce înseamnă o societate modernă întemeiată pe credinţa în demnitatea egală a femeilor şi a bărbaţilor”, a afirmat Oana Băluţă, conferenţiar la Facultatea de Jurnalism din cadrul Universităţii din Bucureşti, într-un text publicat pe pagina sa de Facebook.

Bulai, Fecioara Maria şi amenda

Pe de altă parte, CNCD a avut o poziţie diferită în ianuarie 2021 când a decis să-l taxeze pe deputatul USR Iulian Bulai, cel care cu un an în urmă afirmase că Iisus provine „dintr-o familie foarte ciudată, cu o mamă surogat şi un tată care acceptă paternitatea fără să fi contribuit la ea”. Deputatul a fost amendat cu 5.000 de lei.

Ulterior, Bulai a declarat că îi pare rău pentru formularea folosită, care nu a fost „cea mai fericită”, însă nu crede că „există un singur mod de a-ţi manifesta credinţa şi nici că acel unic mod trebuie impus altora”. Asociaţia ActiveWatch, organizaţie care militează pentru comunicare liberă în interes public, şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la „derapajul” CNCD de atunci şi a precizat că instituţia care l-a sancţionat pe deputat a devenit un soi de cenzor care pedepseşte exprimările care contravin doctrinei creştine.

„Adevărul” a încercat să-l contacteze pe Iulian Bulai pentru a afla dacă a atacat sau nu decizia în instanţă. În ciuda insistenţelor „Adevărul”, singurul mesaj al deputatului USR-PLUS a fost: „Nu am niciun comentariu pe acest subiect”.

Piesă de teatru sancţionată de CNCD

Cazul Bulai nu a fost singular. În 2019, Asociaţia Pride România a primit o amendă de 2.000 de lei din partea CNCD pentru punerea în scenă a unei piese de teatru în care actorii ar fi defăimat religia ortodoxă, după ce au mâncat slănină cu ceapă pe o icoană cu Iisus Hristos, îmbrăcaţi (pe jumătate) în haine preoţeşti. Amenda a venit după ce mai mulţi spectatori care au văzut montajul au acuzat că le-a fost încălcată libertatea de conştiinţă.

Preşedintele CNCD a recunoscut după sancţionarea actorilor că este dificil de stabilit adevărul, atunci când la mijloc este un act artistic. Replica a venit de la Mihaela Michailov, critic de teatru: „Orice tip de amendare a libertăţii artistice poate fi privit şi ca o formă de cenzură artistică. Până la urmă, un act artistic e o creaţie ficţională, operează cu reprezentări”.