Clotilde Armand, greu de demis prin referendum. Care sunt paşii pe care trebuie să-i îndeplinească PSD dacă vrea îndepărtarea edilului de la Sectorul 1

„Sunt peste 15.000 de semnături strânse. Ne trebuie 52.000 sau 53.000 de semnături. (...) E clar că doamna Clotilde Armand a coordonat un grup infracţional care a dus la fraudarea alegerilor. De ce stau procurorii şi nu termină ancheta? (...) Dacă nu se încheie ancheta, o să mergem în zona cu referendumul şi o să ne implicăm direct, absolut tot partidul” a declarat Marcel Ciolacu, într-o intervenţie la Antena 3, care a subliniat că planul va fi gata la sfârşitul lunii august.

Însă toată procedura practică este mult mai dificilă. În primul rând, social-democraţii trebuie să convingă cel puţin 25% din cetăţenii cu drept de vot şi domiciliu în Sectorul 1 să semneze cererea de demitere care să fie adresată prefectului. Aşadar, circa 52.000 de semnături, din moment ce populaţia cu drept de vot în sector este de aproximativ 208.000 de persoane.

Prefectul, în acest caz USR-istul Alin Stoica, are obligaţia de a verifica dacă sunt întrunite condiţiile, adică dacă există o cerere în care să fie indicate motivele care justifică organizarea unui referendum, dovada susţinerii organizării referendumului de cel puţin 25% din numărul de cetăţeni cu drept de vot, domiciliaţi în unitatea administrativ-teritorială în care a fost ales respectivul primar, precum şi existenţa unor dovezi care sunt imputabile edilului (hotărâri judecătoreşti de anulare a unor acte emise de primar, dovezi privind organizarea defectuoasă a serviciilor publice din subordinea primăriei etc.). În concluzie, doar să verifice îndeplinirea condiţiilor formale, nu dacă au şi dreptate sau nu susţinătorii referendumului.

Mobilizare pentru voturi

Ultima etapă este cea a mobilizării de către PSD a cetăţenilor pentru ieşirea la referendum, pentru demiterea lui Clotilde Armand. În primul rând, trebuie atins pragul prezenţei, adică 30% plus unu din numărul total al cetăţenilor cu drept de vot şi domiciliu în sector, precum şi al validităţii a minimum 25% din voturi. Pentru prezenţă ar trebui să se prezinte aproximativ 63.500 de persoane, o ţintă care pare greu de atins de PSD. La ultimele locale, pentru Consiliul Local PSD a primit 27.648 de voturi, în timp ce Daniel Tudorache a primit 35.351 de voturi. Prin urmare, social-democraţii ar fi obligaţi să pregătească o mobilizare fără precedent şi să dubleze numărul voturilor de la locale.

Poliţiştii numără voturile

Discuţiile privind posibilitatea de fraudare a votului au fost reluate după ce în spaţiul public au apărut noi imagini din sala în care erau sacii cu voturi la finalul alegerilor. Deşi nu pot fi distinse chipurile celor care se află în apropierea voturilor, PSD acuză că în respectivele clipuri ar fi Clotilde Armand. Edilul a negat că ar apărea în unul dintre clipuri.

În prezent, la Secţia de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie este în derulare un dosar penal deschis după ce Dan Tudorache a depus o plângere penală pe numele preşedintelui Biroului Electoral al Sectorului 1, procurorul Nicolae Sprîncu, pe care îl acuză că a permis, ilegal, mai multor persoane să pătrundă în sala în care se aflau sacii de vot.

Poliţiştii, coordonaţi de procurorul de caz, numără voturile, procedura urmând să fie finalizată la sfârşitul lunii august. Ulterior, se vor face audieri şi vor fi analizate şi expertizate imaginile de pe camerele de supraveghere.