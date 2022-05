Ciucă, întâlnire cu premierul Portugaliei: „Avem garanţia sprijinului pentru aderarea României la Schengen”. Pe agenda discuţiilor, situaţia din Ucraina

„A fost o discuţie care a pus laolaltă subiectele comune de interes, o discuţie prin care atât România, cât şi Portugalia, state membre UE şi NATO, demonstreaza că pot conta pe sprijinul reciproc şi, împreună, pot stabili relaţii de foarte bună colaborare. Discuţiile s-au desfăşurat pe fundalul cooperării în vederea consolidării descurajării şi apărării pe Flancul Estic al NATO şi, în acest sens, i-am mulţumit domnului prim-ministru pentru decizia de a participa cu subunităţi la întărirea Flancului Estic prin prezenţa militarilor portughezi în România”, a transmis premierul Ciucă, joi, într-o conferinţă de presă comună cu omologul polonez.

Prim-ministrul României a precizat că astăzi va merge la Caracal, împreună cu Antonio Costa, pentru a le mulţumi militarilor pentru modul în care îşi îndeplinesc misiunea.

„Împreună ne-am exprimat interesul pentru continuarea dialogului, în special în perspectiva summitului NATO de la Madrid din această vară, iar discuţiile au abordat situaţia din Ucraina. Este o preocupare pe care o împărtăşim împreună şi, desigur, am discutat situaţia concretă la zi şi perspectivele evoluţiei, analizând posibilitatea agravării situaţiei în cazul în care forţele ruse vor continuă agresiunea în regiunea Odesa din Ucraina. Am discutat despre sprijinul umanitar pe care Romnaia îl acordă Ucrainei şi, desigur, măsurile luate la nivelul UE pentru a sprijini atât Ucraina, cât şi Republica Moldova şi Georgia”, a transmis Nicolae Ciucă.

Relaţiile economice dintre România şi Portugalia au atins cel mai înalt nivel

Totodată, cei doi oficiali au discutat despre cooperarea economică bilaterală „Trebuie să subliniem că, deşi anul 2021 a fost afectat de pandemia de Covid, relaţiile economice dintre România şi Portugalia au atins cel mai înalt nivel. Am stabilit constituirea unui grup de lucru la nivelul ministerelor Energiei, Portugalia având o foarte mare experienţă în dezvoltarea capabilităţilor de energie regenrabila. Ieri, o companie portugheză a investit în infrastructură de energie regenerabilă în România. Am stabilit să continuăm să găsim soluţii pentru a ne înscrie la deciziile luate la nivelul UE privind tranziţia la energie verde cât mai repede posibil şi pentru a diminua efectele creşterii preţurilor la energie şi la gaze.

De asemenea, am discutat o serie de aspecte legate de schimburi de experienţă în cea ce priveşte asigurarea implementării programului de digitalizare. Portugalia a început cu mult timp în urmă acest proiect. Analizăm posibilităţile de sprijin în ceea ce priveşte diminuarea birocratizării şi implementarea cât mai curând a sistemului de guvernanţă digitală şi a apropierii legăturii între cetăţean şi Guvern”, a mai punctat Ciucă.

În plus, premierul Ciucă a transmis că a stabilit cu omologul portughez ca România şi Portugalia să colaboreze în domeniul producţiei de baterii, dar şi în dezvoltarea şi modernizarea sistemelor de educaţie, sănătate şi agricultură. „Sunt foarte multe domenii pentru care împreună am manifestat interes şi pentru care ne-am angajat în perioada următoare, la nivel de experţi, să avem întâlniri şi să concretizăm tot ce am discutat astăzi”, a subliniat Ciucă.

Nu în ultimul rând, potrivit lui Nicolae Ciucă, premierul Portugaliei şi-a exprimat sprijinul pentru aderarea României la Schengen. „Contăm în continuare pe srpijinul politic al Guvernului de la Lisabona. Am discutat cu domnul prim-ministru şi avem garanţia atât a sprijinului tehnic cât şi a sprijinului politic pentru că ţara noastră să primească statutul de ţară membră a Spaţiului Schengen”, a conchis şeful Executivului.