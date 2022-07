Ciucă: Am cerut MAE să ia măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor consulare pentru cetăţenii români din diaspora

„Am cerut MAE să ia măsuri pentru îmbunătăţirea serviciilor consumare pentru cetăţenii români din diaspora. Am primit o notă de informare de la domnul ministru, cu o serie de măsuri care vizează îmbunătăţirea serviciilor consumare, prin debirocratizare, digitale şi degrevare şi în mod deosebit pentru modificări de ordin legislativ şi de reglementare”, a spus premierul în şedinţă.

Şeful Executivului a precizat că le solicită miniştrilor de Interne şi cel al Justiţiei să acorde sprijinul necesar în derularea modificărilor legislative, pentru că ”avem foarte mare nevoie, din ce am înţeles, de coordonare şi colaborare, astfel încât să asigurăm fluidizareaş i funcţionarea cât mai bună a îtnregii activităîţi consulare”.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a precizat că din 2020, a lansat o reformă consulară ambiţioasă, pentru a putea asigura un acces mai facil cetăţenilor români la serviciile consulare şi pentru asigurarea protecţieişţi asistenţei consulare, la standarde cât mai ridicate.

Bogdan Aurescu a arătat că, din aceste măsuri, s-a pus accent pe redimensionarea şi modernizarea reţelei consulare a României şi au fost luate măsuri pentru înfiinţarea unor noi oficii consulare de carieră, la Chişinău, la Madrid, la Roma, la Londra, la Paris, la Salzburg, la Belfast, la Nantes, la Valencia şi la Ismail. 2, iar în perioada următoare şi anume, luna august, se va operaţionaliza consulatul general de la Londra şi cel de la Paris.

”De asemenea, în a doua parte a anului, consulatele generale de la Nantes şi respectiv biroul consular de la Belfast, respectiv consulatul general de la Salzburg, până la finalul anului. De asemenea, am luat măsuri pentru organizarea mai bună a acelor consulate mobile, itinerante, în acest an am prevăzut în planul nostru de acţiune 161 de astfel de misiuni, din care deja s-au efectuat 87, care au prestat deja 21.502 de servicii consulare. Pentru că înainte problemele principale se referă la acordarea vizelor de muncă, aşa cum bine ştim, a fost organizată deja în perioada aprilie-iulie o misiune consulară itinerantă în Bangladesh, la Dhaka, care a reuşit deja să acorde peste 5.400 de vize de muncă. Şi avem în pregătire o misiune similară în Nepal, pentru că Bangladesh, Nepal, India sunt sursele de forţă de muncă străine cele mai importante”, a mai spus ministrul de Externe.

”Pentru că înainte problemele principale se referă la acordarea vizelor de muncă, aşa cum bine ştim, a fost organizată deja în perioada aprilie-iulie o misiune consulară itinerantă în Bangladesh, la Dhaka, care a reuşit deja să acorde peste 5.400 de vize de muncă. Şi avem în pregătire o misiune similară în Nepal, pentru că Bangladesh, Nepal, India sunt sursele de forţă de muncă străine cele mai importante”, a spus ministrul de Externe.

Nicolae Ciucă a intervenit: ”Avem nevoie să intensificăm această activitate, pentru că solicitarea de la mediul de afaceri este de aproximativ 100.000 de oameni pentru a putea să asigurăm funcţionalitatea afacerilor”.

”Exact. Este şi motivul pentru care am şi acţionat pentru a realiza un nou sediu al ambasadei României la New Delhi. De exemplu, pentru a lărgi spaţiile de lucru, am alocat personal suplimentar, a fost trimis personal şi din centrală. De asemenea, am beneficiat de sprijinul colegilor de la Ministerul de Interne cu personal detaşat, pentru care mulţumim! Măsuri de debirocratizare s-au luat pentru simplificarea procedurilor de programare, pentru optimizarea fluxurilor, în aşa fel încât, de exemplu, dacă legislaţia permite, să se facă o singură vizită la consulat. S-a prelungit programul de lucru cu publicul, s-au transmis documente prin corespondenţă şi extindem acest serviciu. Cel mai bine ar fi dacă am putea să transmitem direct din ţară cetăţenilor români din străinătate documentele pe care le obţin, de exemplu, paşapoartele”, a precizat ministrul.

Nicolae-Ionel Ciucă a afirmat că ”perioada de aşteptare, de la cerere până la emiterea documentului, este foarte mare, motiv pentru care trebuie să avem soluţii astfel încât să putem să rezolvăm această cerere a diasporei româneşti”.

”Am eliminat necesitatea prezentării de fotocopii pentru documentele justificative, măsură care a fost foarte apreciată de solicitanţii de servicii consulare. Pe digitalizare ne-am interconectat sistemele informatice cu alte instituţii, cum ar fi: Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi altele şi, de asemenea, am luat măsuri pentru modernizarea call-centerului, care asigură interfaţa cu solicitanţi prin modernizarea robotului telefonic şi sporirea numărului de operatori. În sfârşit, aţi aprobat în şedinţă de guvern creşterea numărului de personal consular deja şi mai avem astăzi pe ordinea de zi o hotărâre de guvern care continuă acest efort de creştere a numărului de posturi cu profil consular, numai că este nevoie şi de alte măsuri şi din acest punct de vedere, sunt necesare modificări de ordin legislativ pentru a continua acest efort de debirocratizare, de digitalizare şi de degrevare. Prin urmare, am identificat o serie de acte normative care ar trebui să fie modificate şi sperăm că în colaborare cu colegii de la Ministerul de Interne şi Ministerul Justiţiei, să putem să facem progrese în acest sens, suntem deja în contact la nivel tehnic, mă refer aici la Legea privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, pentru a putea eficientiza procedura de preluare şi procesare a cererilor de eliberare a documentelor de călătorie şi cărţilor de identitate electronice, normele metodologice de aplicare a acestei legi, de asemenea, legea privind actele de stare civilă, pentru a elimina obligativitatea transcrierii actelor de stare civilă eliberate în statele membre ale Uniunii Europene, în vederea eliberării documentelor de călătorie, ordonanţa de urgenţă privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, pentru a putea permite alocarea codului numeric personal în baza unui certificat de naştere emis de autorităţile din statul membru al Uniunii Europene unde se află cetăţeanul român, modificarea legii privind cazierul judiciar, pentru a putea permite ca cetăţenii români să aplice electronic pentru eliberarea cazierului judiciar. De asemenea, modificări ale legii privind cetăţenia română, pentru a putea simplifica procesul de depunere a dosarelor pentru redobândirea cetăţeniei române şi respectiv pentru depunerea jurământului de credinţă. Toate aceste modificări, în opinia noastră, sunt utile pentru a putea să continuăm acest proces de reformă consulară şi sunt convins că împre împreună cu colegii de la ministerele de resort, vom putea să adoptăm cât mai curând aceste modificări”, a mai afirmat Aurescu.