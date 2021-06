Cîţu, referitor la afirmaţia lui Vasile Dîncu: „Nu vom guverna cu PSD cât sunt eu premier sau preşedinte al PNL”

Florin Cîţu a afirmat că a fost un adversar al PSD „din primul moment” când a intrat în Parlament.

„Niciodată cu mine la Guvernare şi la preşedinţia partidului naţional Liberal nu vom avea o Guvernare cu PSD, asta e foarte clar. Am fost un adversar al PSD din primul moment când am intrat în Parlament, am avut cele mai multe moţiuni PSD împotriva mea cât eram ministru de Finanţe. Nu există pentru mine nicio situaţie prin care vom guverna cu PSD cât sunt eu premier sau preşedinte al PNL”, a spus Cîţu, joi, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul Consiliului Judeţean Timiş, chestionat în legătură cu afirmaţiile lui Vasile Dîncu.

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dîncu, a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că nu exclude o guvernare cu PNL până în 2024, dar nu în condiţiile de acum, precizând că PSD nu va accepta să fie a doua sau a patra roată de la căruţă în această situaţie.