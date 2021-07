Cîţu: „PNL trebuie să aibă ca ţintă o guvernare de cel puţin 8 ani“. Orban vrea o guvernare de „cel puţin“ 12 ani

În schimb, actualul lider al liberalilor Ludovic Orban a precizat că îşi doreşte nu o guvernare doar de 8 ani, ci una de cel puţin 12 ani, aşa cum a fost pe vremuri marea guvernare liberală sub conducerea lui Ion C. Brătianu. Orban le-a transmis liberalilor de la Dolj să aleagă cu discernământ şi înţelepciune atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional.





„Eu sunt Florin Cîţu şi sunt un oltean mândru, de la Râmnicu-Vâlcea. Bine acolo jumătate zice că suntem munteni, jumătate olteni, am scăpat de perfectul simplu, dar când mă întorc acasă mai revine. Domnule Stoica în sezonul următor aş vrea abonamente la ambele echipe. Ţin cu Craiova, dar asta e. Vreau ca după 25 septembrie, toţi să avem abonament la un singur campionat al PNL. Lupta noastră nu e cu PNL, cu colegii noştri din PNL, este cu PSD. PSD sunt inamicii noştri numărul 1. E important să ştim că după 25 septembrie suntem cu toţi o echipă. Dar după 25 septembrie e important să ştim că PNL intră într-o nouă etapă. Am avut şi experienţe bune, dar şi unele mai puţin bune. Cine nu se uită în spate la aceste experienţe nu poate să meargă mai departe. Progres înseamnă să te uiţi în viitor. Asta vreau de la PNL, după 25 septembrie. Vreau să devenim cel mai mare partid politic din România şi să câştigăm toate tururile de alegeri – locale, parlamentare, prezidenţiale şi europarlamentare. Să câştigăm tot, dar să fim şi 8 ani la guvernare. Nu e doar o marotă. Azi avem şansa de a avea resurse pe care nu le-a mai văzut niciodată România. Fără preşedintele Klaus Iohannis nu am fi fost la guvernare, trebuie să recunoaştem acest lucru, fără acest parteneriat. Cel puţin 8 ani de zile la guvernare. Trebuie să ne setăm aceste ţinte, dacă vrem să fim campioni, învingători. Mă uit la armata noastră de primari, 32, şi primarii noştri trebuie să ştie că ştiu ce s-a întâmplat în ultimii ani de zile, ştiu că au fost văduviţi de resurse şi ştiu cât de greu v-a fost fără acele resurse. E momentul să dezvoltăm şi comunităţile noastre şi de aceea trebuie să pregătim de pe acum aceste proiecte”, a afirmat Florin Cîţu, joi la conferinţa de alegeri interne în cadrul organizaţiei PNL Dolj.





El a mai spus că zona Olteniei nu va mai avea de suferit din cauza lipsei de resurse, aşa cum s-a întâmplat în perioada PSD, însă aceste resurse trebuie alocate inteligent.





„Zona Olteniei nu o să mai sufere de resurse, dar resurse alocate inteligent, nu aşa cum au fost alocate până acum. Nu vă mai reţin mult, pentru că eu sunt un om care vorbeşte puţin şi face mult. Alegerile din toate filialele sunt despre viitorul PNL şi rolul PNL pe scena politică în următorii ani. Aveţi un om aici care a demonstrat că ştie să se lupte cu PSD şi după aceea nimic nu ne mai opreşte să guvernăm România 8 ani de zile”, a conchis Cîţu.





În discursul său de joi, la conferinţa de alegeri interne la PNL Dolj, Ludovic Orban le-a mulţumit liberalilor care au câştigat la nivel local multe comune.





„La 35 de grade o să încerc să mă limitez la 3 minute, din respect pentru dvs. Încep prin a vă mulţumi, a vă transmite respectul, aprecierea şi recunoştinţa mea pentru tot efortul pe care l-aţi depus în ultimii ani de zile. Aş vrea să îi felicită, pe lângă primarii noştri care sunt campioni şi ne-au obişnuit cu victoriile, pentru câteva victorii de răsunet. Mă bucur că am recâştigat Calafatul. Poiana iarăşi este o victorie extrem de importantă pentru că e o comună foarte mare. Vreau să felicit echipa din Călăraşi pentru că a reuşit să smulgă din mâna unui clan care practic a condus această comunitate locală timp de 40 de ani. O mare victorie e şi la Urzicuţa, unde după 30 de ani PSD am reuşit o victorie remarcabilă la Urzicuţa. Apreciez victoriile de la Malul Mare de la Gheorghe. Ultimele două victorii la Sadova şi la Terpeziţa. Am încercat să fiu foarte aproape de organizaţiile PNL. Câştigarea Olteniei de către PNL depinde în mare măsură de câştigarea Craiovei, Băniei şi Doljului”, a afirmat Ludovic Orban.





El a mai spus că Olguţa Vasilescu nu este istorie şi nu a fost vina PNL că a fost aleasă edil al Craiovei ci a partenerilor PNL care au decis să aibă candidat propriu la primărie.





„Vreau să ştiţi că faptul că Olguţa nu e istorie, nu e vina PNL, ci e vina unor parteneri care nu au făcut înţelegere cu noi. Nu au înţeles să fie cel mai bun candidat să fie la primărie şi cel mai bun candidat la consiliul judeţean. Au decis, într-o oarecare conivenţă cu PSD, să îşi pună candidat. Am fi câştigat dacă am fi mers cu un candidat ca Nicolae Giugea”, a explicat Orban.





Acesta a garantat că drumul expres Craiova-Piteşti va fi finalizat până în 2024.





„S-a finalizat practic prima parte a magistralei de gaz care face legătura între Craiova şi Segarcea. Drumul expres Craiova-Piteşti e un proiect început în 2008 şi care iată că devine realitate. Se lucrează pe 3 tronsoane şi vă garantez că până în 2024 va fi gata drumul expres Craiova-Piteşti ca o realizare a PNL. Fac legătura cu Fordul care a decis să facă o investiţie masivă în Craiova în producerea unor vehicule pe electric. Filialele din Oltenia ştiu că m-au avut ca partener în alocarea a 20 de milioane pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru autostrada Calafat-Lugoj”, a completat liderul liberalilor.





Orban a vorbit despre o guvernare a PNL de cel puţin 12 ani, ca în perioada lui Ion C. Brătianu.





„Acestea sunt fapte, sunt realizări pe care le-am făcut pentru Dolj, pentru Oltenia şi vom continua pe această linie. Vă doresc sănătate, înţelepciune, discenământ, alegeţi cu mintea voastră şi aici la nivelul judeţului şi la nivel naţional. Şi aveţi încrede în mine, preşedintele PNL pentru că eu vă cunosc, eu vă sunt alături, eu ştiu care e direcţia pe care trebuie să meargă PNL, ştiu ce trebuie făcut în PNL şi fiţi convinşi că sunt un partener, un coleg şi un om care are capacitatea, aşa cum am realizat în cei patru ani să ducă PNL spre victorie. Iar eu îmi doresc nu o guvernare pe 8 ani, eu îmi doresc o guvernare pe cel puţin 12 ani, cât a fost marea guvernare liberală între 1876 şi 1888, marea guvernare liberală sub conducerea lui Ion C. Brătianu. Să vă dea Dumnezeu sănătate, înţelepciune, să ne vedem la victorii!”, a conchis actualul preşedinte al PNL.