Cîţu, întrebat ce le transmite persoanelor care nu pot să se vaccineze: Întotdeauna urmaţi sfatul medicului

„Au dreptul la viaţă şi au acces. Aici discuţia tehnică despre cine se poate vaccina şi cine nu se poate vaccina, sunt foarte multe persoane – bolnavi cronici şi au fost printre cei care au fost la început. Ştiţi foarte bine că a început campania cu personalul medical, apoi au fost persoane peste 65 de ani şi bolnavi cronici. În acest moment, persoanele cu boli cronice se pot vaccina chiar şi în spital. Ceea ce spun eu este foarte clar – dacă vrem să revenim la normalitate, să trecem peste această perioadă de pandemie trebuie să ne vaccinăm, pentru că doar aşa putem să reducem riscul de infectare. Pentru celelalte, bineînţeles că avem spitale, avem profesionişti. Întotdeauna urmaţi sfatul medicului, când este vorba despre soluţii”, a declarat Florin Cîţu, întrebat de o persoană care face ozonoterapie şi are probleme medicale ce le transmite acestor oameni care nu se pot vaccina şi care nu primesc adeverinţă de la medic în acest sens şi care au totuşi dreptul la viaţă.

Premierul a vizitat vineri centrul de vaccinare drive-thru amenajat în Piaţa Libertăţii din Baia Mare. Ulterior el a încurajat susţinerea campaniei de vaccinare în mediul rural de către autorităţile locale dar şi lideri de opinie, precum medici, preoţi, poliţiştii locali.

„Trebuie să susţinem în continuare campania de vaccinare, chiar dacă până acum a avut succes şi la dumneavoastră aici aveţi o rată de succes în ceea ce priveşte din ce în ce mai puţine persoane pozitivate. Aţi avut cred că doar un singur un caz ieri. Sunt fericit că sunt aici la un centru de vaccinare drive thru, unde am întâlnit tineri. Cât am fost eu aici erau vreo 4 sau 5 tineri sub 18 ani, ceea ce este foarte important ca semnal, dar trebuie să înţelegem cu toţii că ceea ce am putut să facem cu resursele noastre, am cam făcut. Ca să ducem acum campania de vaccinare în rural este nevoie de susţinerea autorităţilor locale, preşedintele de consiliu judeţean, prefect, primari, dar şi de lideri de opinie – vorbim aici de preoţi, medici, poliţistul chiar din zonă. E vorba de toată lumea să se implice pentru a duce campania de vaccinare cât mai aproape de oameni. Am încredere că vor veni cu soluţii noi, inovatoare care să îi convingă pe oameni să se vaccineze, să ne întoarcem la normalitate, să putem să avem viaţa de dinainte de pandemie”, a explicat Cîţu.

Şeful Guvernului va participa şi la prezentarea planului de investiţii şi a proiectelor pentru judeţul Maramureş.