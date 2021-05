Cîţu intră în cursa pentru şefia PNL, sprijinit de o treime dintre filiale. Cine a întors armele şi cu cine sunt duse negocieri în spatele uşilor închise

Prim-ministrul Florin Cîţu şi-a anunţat candidatura la şefia PNL, alături de acesta fiind 40 de lideri de organizaţii judeţene, primari cu influenţă sau parlamentari. Liderii de organizaţii judeţene care au mers alături de Florin Cîţu la lansarea candidaturii au fost Raluca Turcan (preşedinte Sibiu), Lucian Bode (preşedinte Sălaj), Virgil Popescu (preşedinte Mehedinţi), Daniel Buda (preşedinte PNL Cluj), Ionel Bogdan (preşedinte Maramureş), Dan Vîlceanu (preşedinte Gorj), Adrian Cozma (preşedinte Satu Mare), Cătălin Boboc (preşedinte PNL Brăila), Monica Anisie (preşedinte PNL Sector 2), Pavel Popescu (PNL Sector 4), Cristian Băcanu (PNL Sector 5), Gheorghe Flutur (PNL Suceava), Hubert Thuma (PNL Ilfov) şi Ştefan Stoica (PNL Dolj). În total, 14 şefi de organizaţii mizează pe Cîţu de la prima strigare. Însă pe lângă aceştia, la lansare au fost prezenţi şi alţi liberali cu influenţă în partid, cum ar fi Emil Boc (primarul municipiului Cluj-Napoca), Rareş Bogdan (prim-vicepreşedinte), Robert Sighiartău (secretar general al PNL), Florin Roman (vicepreşedinte) sau Vergil Chiţac (primarul Constanţei).

Anunţarea candidaturii, chiar înainte de Consiliul Naţional al PNL, a fost prilej de surprize, în condiţiile în care filiale sau lideri care pozau ca susţinători ai lui Orban au trecut în tabăra cealaltă, cum sunt cazurile PNL Sector 2, PNL Maramureş, PNL Ilfov sau PNL Mehedinţi. Mai mult, lideri prudenţi ca Raluca Turcan, Lucian Bode, Virgil Popescu şi Gheorghe Flutur şi-au asumat o alegere clară. Potrivit unor surse din conducerea PNL, echipa Cîţu estimează că va aduce aproape de ea, fie în întregime, fie ca susţinere majoritară, circa 30 de organizaţii judeţene.

PNL are nevoie de un suflu nou, de o conducere care să vină cu elemente de noutate, iar în acelaşi timp să ducă mai departe tradiţiile şi principiile liberale. Florin Cîţu, premierul României

De exemplu, în Bucureşti are deja susţinerea a trei filiale, dar e pe cale să bată palma şi cu PNL Sector 6, condus de Ciprian Ciucu, ales care a recunoscut faptul că i-a fost cerută susţinerea de ambele tabere. În schimb, Orban va rămâne cu susţinerea Sectorului 3 (controlat de Antonel Tănase) şi a Sectorului 1 (condus de Stelian Burduja), precum şi a şefei Capitalei, Violeta Alexandru. De altfel, în prezent, Orban caută să-şi reasigure susţinerea majorităţii filialelor din sud şi din Moldova, organizaţiile din Ardeal fiind pierdute. Surse din conducerea PNL au declarat pentru „Adevărul” că vineri seară au fost încinse telefoanele atât de echipa Cîţu, cât şi de cea a lui Orban, pe tema alegerii unei tabere politice.

Negocieri cu Bolojan, Hava şi Motreanu

Printre liderii din partid care încă sunt rezervaţi în ceea ce priveşte susţinerea unui candidat sau a celuilalt sunt nume de liberali cu greutate şi cu mare influenţă în filialele din care fac parte. Ilie Bolojan (şeful CJ Oradea) şi Mircea Hava (eurodeputat care controlează fialiala Alba) nu au ales nicio tabără, dar sunt discuţii avansate cu echipa Cîţu. Nici Gheorghe Falcă (PNL Arad), Iulian Dumitrescu (PNL Prahova) şi Dan Motreanu (şef PNL Giurgiu) nu au ales o tabără, însă ultimul e văzut mai degrabă ca susţinător al lui Orban, lider cu care se cunoaşte foarte bine şi cu care a colaborat în ultimii 20 de ani.

Candidez pentru un nou mandat dintr-un profund sentiment de responsabilitate faţă de PNL şi de destinul nostru comun. Ludovic Orban, preşedintele Camerei Deputaţilor

În faţa celor 500 de delegaţi liberali aflaţi în Herăstrău, Florin Cîţu a subliniat că şi partidul are nevoie de o nouă conducere, adaptată schimbărilor politice europene. Ludovic Orban a făcut apel la desfăşurarea unei campanii fair-play, care să nu afecteze partidul, după încheierea socotelilor interne. „Au fost care au avut alte păreri şi care de multe ori au luat decizii sau au influenţat comunicarea publică cu efecte negative asupra PNL. La fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o, am întors şi celălalt obraz. Pentru că nu am ţinut cont de un factor subiectiv, dacă cineva e sau nu e cu mine. Am făcut lucrul ăsta din nou. Vreau să vă explic de ce. Pentru că noi toţi suntem PNL”, a spus Ludovic Orban.

Comisia de organizare, modificată radical

Echipa responsabilă de organizarea Congresului a fost modificată faţă de forma iniţială, fiind pus un preşedinte neutru, adică Theodor Stolojan (fost preşedinte PNL şi premier), iar în noua componenţă au fost aduşi patru oameni din echipa lui Florin Cîţu. Concret, din Comisia de organizare vor face parte Robert Sighiartău (secretar general), Dan Vîlceanu (preşedinte PNL Gorj şi prieten al lui Cîţu), Stelian Bujduveanu (viceprimar Bucureşti) şi Florin Roman (vicepreşedinte PNL), ca reprezentanţi ai premierului, în timp ce din partea echipei Orban vor fi George Ionescu (secretar general-adjunct PNL), George Şişcu (PNL Tulcea), Nelu Bălan (vicepreşedinte PNL) şi Gigel Ştirbu (vicepreşedinte PNL).