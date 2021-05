Cîţu, după întâlnirea cu preşedintele Poloniei: „Am convenit asupra organizării celei de-a treia şedinţe comune de guvern româno-polone”

„Am avut astăzi marea plăcere de a găzdui un dejun de lucru în onoarea preşedintelui Poloniei, E.S. Dl. Andrzej Duda, aflat în vizită oficială în România, la invitaţia Preşedintelui României, E.S. Dl Klaus Werner Iohannis. Prezenţa la Bucureşti a şefului statului polonez are loc în contextul aniversării, în acest an, a 100 de ani de la semnarea Convenţiei de alianţă defensivă româno-polonă (3 martie 1921).

În cadrul discuţiilor purtate cu acest prilej am salutat, împreună cu preşedintele Andrzej Duda, nivelul excelent al relaţiilor bilaterale dintre România şi Polonia şi am evocat dorinţa comună de aprofundare şi extindere, în continuare, a acestora, în multiple domenii. Am convenit, în acest sens, asupra organizării, la Varşovia, în cursul acestei toamne, a celei de-a treia şedinţe comune de guvern româno-polone, respectiv asupra utilizării acestei oportunităţi pentru agrearea unui Plan de acţiune actualizat, pentru intervalul 2021-2025, pentru implementarea Parteneriatului Strategic dintre ţările noastre.