Cîţu, despre Pogromul de la Iaşi: Deciziile celor care au deţinut puterea politică şi militară au transformat statul. Suntem datori să protejăm memoria victimelor

„Suntem astăzi, aici, pentru a comemora, ca o datorie de onoare, la 80 de ani distanţă, pentru prima dată, în Parlamentul României, victimele Pogromului de la Iaşi, cel mai mare masacru antisemit de pe teritoriul României, din epoca modernă. Rememorăm astăzi ceea ce umanitatea a trăit în cea mai întunecată epocă a existenţei noastre. În acelaşi timp, noi, ca naţiune trebuie să asumăm deschis că nu tot trecutul nostru a fost glorios. Ca şi atâtea alte ţări din Europa, şi în România, deciziile celor care au deţinut puterea politică şi militară la acele timpuri au transformat statul, făcându-l o maşinărie a barbariei, de anihilare a drepturilor, de inimaginabile persecuţii şi de eliminare fizică a comunităţilor evreieşti, rrome şi a altor categorii vulnerabile. Aduc astăzi un omagiu sutelor de mii de victime ale Holocaustului din România şi mă înclin în faţa memoriei acestor oameni nevinovaţi. Ceea ce s-a întâmplat la Iaşi acum opt decenii ne aminteşte despre o suferinţă peste limita imaginaţiei, ne aminteşte despre cruzime, sălbăticie şi crimă”, a afirmat Florin Cîţu, în plenul reunit al Parlamentului.

El a adăugat că „abominabilele evenimente” de atunci „reprezintă astăzi o pagină neagră” şi a explicat că trebuie să ne asumăm trecutul.

„«Trenurile morţii», asasinatele individuale, persecuţiile, torturile, umilinţele, gropile comune, toate au fost acolo! Imaginea victimelor, a atrocităţilor, a celor peste 13.000 de victime – bărbaţi şi femei, a sutelor de copii, bătrâni şi a destinelor frânte de acum opt decenii de la Iaşi trebuie să rămână o neclintită mărturie despre nevoia de adevăr, justiţie şi memorie! Abominabilele evenimente care au fost puse în operă de către autorităţile din anii 40, sub coordonarea regimului Antonescu, reprezintă astăzi o pagină neagră din istoria noastră. Suntem datori să vorbim despre ea, să protejăm memoria victimelor, să condamnăm făptuitorii şi să transmitem generaţiilor următoare lupta noastră, a tuturor, ca asemenea tragedii să nu se mai repete niciodată!”, a completat Cîţu.

Premierul a mai spus că PNL a avut mereu vocaţia libertăţii, a toleranţei şi a respectului pentru memorie şi a amintit că Executivul a adoptat prima strategie naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, a radicalizării şi a discursului instigator la ură.

„Ca prim-ministru liberal, pot afirma că partidul meu, PNL, a avut mereu vocaţia libertăţii, a toleranţei şi a respectului pentru memorie. Elitele noastre au fost victime ale furiei extremiste, iar datoria noastră, a tuturor, este de a rămâne vigilenţi, responsabili, de a lua decizii curajoase pentru a proteja pe cei vulnerabili şi democraţia noastră. De aceea, astăzi, reafirm sprijinul deplin al actualului Executiv pentru promovarea politicilor de memorie, combaterea antisemitismului, extremismului, xenofobiei, homofobiei şi a tuturor formelor de intoleranţă şi violenţă politică sau simbolică. În doar şase luni de la preluarea mandatului de prim-ministru, am susţinut şi adoptat măsuri importante pentru promovarea memoriei victimelor Holocaustului, pentru sprijinirea educaţiei despre această tragedie şi pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului. Am numit un Reprezentant Special al Guvernului pentru promovarea politicilor memoriei, combaterea antisemitismului şi xenofobiei, iar de curând am adoptat prima strategie naţională pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului, a radicalizării şi a discursului instigator la ură, alăturând un plan de acţiuni şi măsuri concrete pentru următorii trei ani”, a mai spus Florin Cîţu.

Şeful Executivului a reamintit că în PNRR a fost inclusă şi finanţarea pentru viitorul Muzeu Naţional de istorie a Evreilor şi al Holocaustului.

„În acelaşi timp, am inclus în PNRR finanţare pentru viitorul Muzeu Naţional de istorie a Evreilor şi al Holocaustului, ca o datorie de onoare şi ca o dovadă că angajamentul nostru pentru păstrarea vie a memoriei comunităţii evreieşti şi a victimelor Holocaustului este o formă puternică de rezilienţă la ameninţările extremismului. Închei, spunându-vă că şedinţa solemnă de astăzi este o dovadă că România se schimbă atunci când există voinţă şi solidaritate pentru adevăr, responsabilitate, asumare şi mai ales pentru a apăra democraţia şi societatea. Fie veşnică memoria victimelor Pogromului de la Iaşi şi a Holocaustului din România!”, a conchis prim-ministrul.