Cioloş, despre rectificarea bugetară: „Este hotărârea coaliţiei. Premierul nu poate să decidă singur.” Ce ministere au nevoie de mai mulţi bani

La finalul şedinţei Biroului Naţional al USR PLUS de marţi, Dacian Cioloş a transmis că rectificarea bugetară este o atribuţie a coaliţiei de guvernare, aşa cum şi adoptarea bugetului a fost tot o responsabilitate a coaliţiei. „Acolo se iau deciziile şi premierul nu poate să decidă singur”, a spus Cioloş.

Suplimentare pentru Transporturi şi Sănătate

USR PLUS susţine că este nevoie de o suplimentare a fondurilor pe care Ministerul Sănătăţii şi cel al Transporturilor le vor primi la rectificarea bugetară. În ceea ce priveşte Transporturile, Cioloş susţine că execuţia bugetară este una bună, însă ministerul are nevoie de bani în plus pentru CFR şi Metrorex.

„Avem aşteptări pentru câteva ministere care nu au sunt satisfăcute cu ceea ce a fost propus până acum. Mă refer în primul rând la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Sănătăţii. Nu există nicio solicitare care să nu aibă argumente foarte clare. La Ministerul Transporturilor avem o execuţie bugetară foarte bună. Şantierele sunt deschise, a fost o prioritate a ministrului Drulă. Se lucrează pe toate şantierele.

Dincolo de execuţia bugetară pe partea de investiţii, există partea care vizează buna funcţionare a unor companii din subordinea ministerului, instituţii cheie pentru cetăţeni. Vom solicita o creştere faţă de ceea ce a fost propus pentru subvenţiile CFR şi Metrorex, aici statul român are angajamente de a acoperi datoriile prin lege. Va mai fi nevoie de suplimentare pentru a acoperi gratuităţile pentru studenţi şi pensionari. Aici bugetul alocat este deja consumat, deci este nevoie de o suplimentare”, a explicat liderul USR PLUS.

De asemenea, Dacian Cioloş a mai adăugat că Ministerul Transporturilor va mai avea nevoie de bani în plus pentru întreţinerea drumurilor şi a căilor ferate: „Aceste lucrări se derulează şi costurile respective trebuie să fie acoperite”.

Nu în ultimul rând, Cioloş a spus că la Ministerul Sănătăţii este nevoie de o suplimentare pentru plata personalului. „Este vorba de sporuri pentru personalul medical, legate de combaterea COVID. Acestea sunt decizii luate pe baza unor legi adoptate în 2020. Mai este nevoie o suplimentare pentru campania de vaccinare, pentru ambulanţă, pentru alte vaccinuri decât cele anti-COVID şi pentru diferite medicamente”, a explicat copreşedintele USR PLUS.

Liderii coaliţiei de guvernare se vor întruni, marţi, de la ora 15.00, pentru a purta discuţii despre rectificarea bugetară.

