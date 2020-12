Cioloş, despre cele şase ministere ale USR PLUS: Alianţa şi-a luat „responsabilităţi importante şi ministere unde reforma este esenţială”

”Am văzut multe discuţii după înţelegerea pe care am făcut-o ieri cu PNL şi cu UDMR în ceea ce priveşte portofoliile obţinute de USR PLUS în viitorul Guvern. Obiectivul nostru principal a fost să putem arăta că avem capacitatea de a face reforme majore în domenii mari şi importante pentru România şi că nu ne ferim de ministere considerate grele sau "cu riscuri". Vă aduceţi probabil aminte că am fost acuzaţi că fugim de guvernare când nu a fost cazul, pentru că nu ne-a dat nimeni această ocazie. Acum, ne-au dat alegătorii un vot pentru a intra la guvernare şi l-am luat ca atare”, afirmă Cioloş într-opostare pe Facebook, concluzia sa fiind că alianţa USR PLUS şi-a luat ”responsabilităţi importante şi ministere unde reforma este esenţială”.

E consideră că nu trebuie explicat prea mult de ce Justiţia şi Sănătatea sunt ministere unde fără reforme rapide şi consistente nu vom progresa prea mult.

”Ministerul Fondurilor Europene şi Planul Naţional de Rezilienţă sunt, de fapt, adevăratul Minister de Finanţe pentru următorii ani, dată fiind starea bugetului României cu un deficit mare. De atragerea completă şi investirea cu cap a banilor europeni vor depinde relansarea economiei şi evoluţia locurilor de muncă. Priorităţile negociate şi de USR PLUS la nivel european cu Consiliul se vor transforma în marile priorităţi de investiţii acasă: Revoluţia Digitală, Tranziţia Verde, Antreprenoriatul şi Competitivitatea, Reforma administraţiei, Noua Generaţie (tineri şi copii) şi Coeziunea Socială sunt domeniile prioritare în care vom investi rapid şi consistent, pentru că avem deja soluţii şi un plan”, scrie fostul premier.

În opinia sa, transporturile sunt probabil cel mai important "şantier" al României.

”Vom arăta că dacă lucrezi cu eficienţă şi competenţă poţi dinamiza proiecte de investiţii începute şi poţi deschide proiecte aşteptate de peste 30 de ani”, afirmă Dacian Cioloş referindu-se la acest domeniu.

El mai declară că deşi ercetarea a fost întotdeauna sora săracă a Educaţiei, USR PLUS îşi propun să arate că acest domeniu e de fapt unul prioritar, pentru că de cercetare depind multe sectoare economice de vârf la ora actuală.

”Evoluţia digitalului, a Sănătăţii şi a unor industrii depinde de capacitatea de inovare şi de punerea în practică a rezultatelor. Digitalizarea este deja una dintre priorităţile europene care poate aduce investiţii serioase în România, iar recenta înfiinţare a unei agenţii europene pentru securitate cibernetică care va avea sediul în România arată că suntem deja pe un drum bun”, argumentează Cioloş.

De asemenea, Dacian Cioloş afirmă că Ministerul Economiei, împreună cu antreprenoriatul şi turismul, trebuie să intre într-o cu totul altă logică decât cea de până acum, una de dialog constant cu antreprenorii, unde prioritară e repornirea activităţii pentru sectorul HoReCa şi de Turism care are capital românesc consistent şi e afectat de criza pandemică.

”Sunt multe locuri de muncă care depind de acest minister şi de performanţa viitorului ministru”, conchide Dacian Cioloş.

În urmă cu o zi, după negocieri PNL-USR PLUS-UDMR, a fost decisă nominalizarea lui Florin Cîţu pentru postul de premier şi au fost împărţite cele 18 ministere din cadrul Executivului, nouă urmând să revină PNL, şase USR PLUS şi trei UDMR.

Ministerele USR PLUS sunt Justiţie, Transporturi, Sănătate, Cercetare Inovare şi Digitalizare, Economie cu partea de antreprenoriat şi IMM şi Fonduri Europene.

În acest caz, posibili miniştri sunt Stelian Ion - Justiţie, Vlad Voiculescu - Sănătate, Cătălin Drulă - Transporturi, Cristian Ghinea - Fonduri Europene.