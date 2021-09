Cioloş, după aprobarea PNRR: Noul preşedinte PNL să vină cu o propunere de prim-ministru, alta decât Florin Cîţu. Ar fi un început bun. Avem treabă

„USR PLUS are tot dreptul să fie mândru, ca partid, pentru aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Am dovedit, ca partid, că atunci când avem în faţă un obiectiv uriaş suntem în stare să-l ducem la bun sfârşit nu doar onorabil, dar şi remarcabil. Doi oameni merită felicitări în mod special. Primul e Cristian Ghinea, care a muncit ca nimeni altul la acest proiect şi este artizanul formei finale a PNRR-ului României. Al doilea este Dragoş Pîslaru, care a coordonat trecerea PNRR prin Parlamentul European şi care, ca urmare a efortului său, a devenit unul dintre cei mai performanţi europarlamentari. Pentru USR PLUS, este o dovadă mai mult decât relevantă despre forţa acestui partid care poate să performeze la orice nivel îşi propune să o facă.

PNRR înseamnă şi o uriaşă muncă de echipă, un exerciţiu de planificare nu numai a fondurilor şi investiţiilor, dar mai ales a reformelor necesare pentru modernizarea României, o mobilizare extraordinară care a implicat ministere diferite, sute de oameni din administraţia publică centrală şi locală, din societatea civilă şi din mediul afaceri”, a scris pe pagina sa de Facebook Dacian Cioloş.

Copreşedintele USR PLUS susţine că acum doar Florin Cîţu îşi arogă meritul privind PNRR, dar pentru implementare este nevoie de un efort comun. „Întâlnirea de parafare cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este găzduită de Florin Cîţu, încă premier. Dar meritele pentru această performanţă sunt ale tuturor celor care muncesc pentru o Românie modernă. Dincolo de acest moment, trebuie să ne concentrăm rapid pe implementare - sunt acolo zeci de investiţii majore, reforme - unele cheie susţinute de USR PLUS, care au făcut parte din programul nostru de guvernare - care fără USR PLUS în guvern au puţine şanse de a fi concretizate”, a mai afirmat Cioloş.

Nu în ultimul rând, eurodeputatul USR PLUS a subliniat că aşteaptă ca Florin Cîţu, din noua funcţie de preşedinte al PNL, să vină cu altă propunere de premier, pentru că actualul nu mai este dorit de formaţiunea condusă de Cioloş şi Barna.

„Pentru ca toate aceste lucruri să se întâmple, acum, că au trecut alegerile în PNL, este momentul ca noul preşedinte PNL să vină cu o propunere de prim-ministru, alta decât Florin Cîţu. Ar fi un început bun. Avem treabă”, a conchis Cioloş.