Ciolacu: Vom veni cu un act normativ prin care toate contractele de investiţii locale să fie actualizate cu noile preţuri la materialele de construcţii

Ciolacu a vorbit şi despre pachetul „Sprijin pentru România”, un plan de 4 miliarde de euro venit în sprijinul oamenilor, comunităţilor şi firmelor româneşti, care este răspunsul corect pe care în faţa creşterii preţurilor.

„Ştim cu toţii că multe dintre proiectele dumneavoastră de dezvoltare sunt blocate din cauza exploziei preţurilor la materialele de construcţii. De aceea, vom veni urgent săptămâna aceasta cu un act normativ prin care toate contractele de investiţii de la nivel local – fie ele finanţate prin PNDL 1 sau PNDL 2, dar şi cele din fonduri europene, să fie actualizate cu noile preţuri la materialele de construcţii. Vreau ca toate investiţiile aflate în derulare să fie finalizate rapid!”, a spus preşedintele PSD.

Potrivit lui Ciolacu, „această măsură şi reforma profundă făcută de vicepremierul Sorin Grindeanu la legea achiziţiilor publice vor face ca lucrările să se desfăşoare mult mai repede”.

„Ne-am săturat cu toţii de blocaje şi contestaţii care mâncau o gramadă de timp. Sunt lucrări de peste 40 de miliarde de lei – şcoli, spitale, drumuri- pe care le vom debloca şi finaliza împreună! Acesta este obiectivul nostru comun”, a mai arătat el.

Preşedintele PSD a menţionat că toţi primarii îşi doresc dezvoltare şi prosperitate, dar pentru asta aveţi nevoie şi de instrumentele necesare, iar „Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă reprezintă o şansă uriaşă pentru a ne atinge acest obiectiv, dar forma în care a fost el gândit iniţial de către USR tăia orice legătură a autorităţilor locale cu modul în care se alocă aceste fonduri”.

„Tocmai de aceea, am ţinut foarte mult ca PNRR-ul să fie descentralizat. Ne-am bătut şi am obţinut acordul Comisiei Europene pentru ca Agenţiile de Dezvoltare Regională să fie implicate în mecanismele de decizie şi cheltuire a banilor europeni. Era o chestiune de bun-simţ. Primarii ştiu mai bine să urmărească un proiect local şi au şi interesul să o facă, decât cineva dintr-un minister de la Bucureşti”, a afirmat el.

Marcel Ciolacu a mai declarat că, pe de altă parte, s-au pus la dispoziţie peste 63 de miliarde de lei pentru investiţii, bani de la bugetul de stat pentru programul ”Anghel Saligny”.

„PSD a insistat şi a reuşit să fie cuprinse şi proiectele de gaze şi drumuri. Sunt peste 13 miliarde de lei în plus pentru aceste două obiective majore. Ştiu că este un interes foarte mare pentru acest program. Şi nu pot să nu remarc, totuşi, ipocrizia unor politicieni de rit nou care la centru urlă cât de rău este acest program, în timp ce toţi primarii lor din ţară au făcut proiecte şi le-au depus. Acesta este cel mai clar semn al demagogiei şi decuplării totale de realitate şi nevoile cetăţenilor. Mă bucur că primarii USR au înţeles şi apreciază acest program şi îi asigur că şi aici paradigma s-a schimbat. Niciun ban nu se va acorda pe criterii politice, ci strict pe performanţă şi pe nevoia de dezvoltare a comunităţilor”, a spus liderul social-democrat.

Marcel Ciolacu le-a transmis primarilor că ştie „presiunile cu care se confruntă în fiecare zi din cauza preţurilor tot mai mari”.

„Poate că nu avem mereu toate răspunsurile potrivite, dar aveţi angajamentul meu de a vă asculta, de a învăţa şi de a vă transmite preocupările direct coaliţiei pentru a acţiona. Şi mă bucur că primii paşi au fost deja făcuţi. În acest an, sumele alocate de la bugetul de stat pentru autorităţile locale, fie că provin din impozit pe venit, fie din cote defalcate de TVA sunt mai mari cu peste 6 miliarde de lei. În acelaşi timp, sumele pentru asigurarea cheltuielilor sociale la oraşe au revenit la nivelul prevăzut de lege, respectiv la 90% din total. Ştim cu toţii că în anii trecuţi s-a asigurat doar 50% din necesar şi asta v-a obligat pe mulţi dintre voi să luaţi de la investiţii ca să plătiţi asistenţa copiilor, bătrânilor sau persoanelor cu handicap. De asemenea, am acţionat în Guvern şi am reuşit ca facturile la utilităţi să fie plafonate, iar spitalele, şcolile şi instituţiile publice să fie protejate de creşterea preţurilor la energie. Este un efort de peste 15 miliarde de lei la nivel central, bani care nu vor mai fi plătiţi de autorităţile şi companiile locale”, a explicat liderul PSD.

Potrivit lui Ciolacu, pachetul ”Sprijin pentru România” este răspunsul corect pe care îl pot oferi în faţa creşterii preţurilor”.

„Acest pachet se adaugă celor 3.4% din PIB deja cheltuiţi de guvern în sprijinul oamenilor şi economiei. Noul pachet de măsuri va proteja nivelul de trai al românilor. Trebuie să deblocăm investiţiile pentru a ajuta economia să funcţioneze. Acesta este momentul să ne unim. Trebuie să ne dăm mâna – Guvern, Parlament şi autorităţi locale, pentru ca pachetul ”Sprijin pentru România” să fie un succes”, a spus el.

Preşedintele PSD a menţionat că „lipsa de acţiune nu este o opţiune”.

„Nu contează din ce partid facem parte. Nu e timp de orgolii politice. În definitiv, cu toţii reprezentăm oamenii. Şi astăzi, mai mult ca oricând, toţi trebuie să avem acelaşi obiectiv: să facem ca oamenii să traiască în comunităţi dezvoltate, europene şi prospere”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

Ciolacu a ţinut să precizeze că Pachetul ”Sprijin pentru România” este un plan de 4 miliarde de euro venit în sprijinul oamenilor, comunităţilor şi firmelor româneşti.

„Este un plan de măsuri îndrăzneţ care va atenua efectele crizelor multiple pe care le traversăm. Este un plan care va pune România în mişcare. Şi spun asta, pentru că multe dintre măsuri sunt orientate atât către protecţia pensionarilor, familiilor cu copii şi salariaţilor cu venituri mici, cât şi către revitalizarea investiţiilor şi susţinerea economiei”, a mai afirmat el.