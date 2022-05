Ciolacu, întrevedere cu preşedintele Consiliului Federal al Germaniei, Bodo Ramelow. Aderarea României la Schengen, pe agenda discuţiilor

„Am avut o întâlnire constructivă cu Bodo Ramelow. Am discutat despre securitatea şi sustenabilitatea energetică a Uniunii Europene, sprijinul pentru calea europeană a Ucrainei şi Republicii Moldova, dar şi despre aderarea României la Schengen”, a scris Marcel Ciolacu, luni, pe Twitter.

Preşedintele Bundesratului, Bodo Ramelow, efectuează o vizită oficială în România timp de trei zile, în perioada 23-25 mai. După întrevederile de la Bucureşti, oficialul german va merge la Timişoara.

Înainte de întâlnirea cu Marcel Ciolacu, Bodo Ramelow a discutat şi cu Florin Cîţu, preşedintele Senatului României, iar cei doi au susţinut o conferinţă de presă comună. Totodată, liderul Bundesratului va discuta şi cu premierul Nicolae Ciucă.

Constructive meeting with @bodoramelow. We spoke about EU’s energy security and sustainability, support for the European path of #Ukraine 🇺🇦& Republic of #Moldova 🇲🇩 & #Romania’s Schengen accession. pic.twitter.com/WlYLZgucSP