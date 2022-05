Ciolacu, întrebat de cel mai mare eşec al guvernării: Cea mai mare greşeală, nu a acestui Guvern, liberalizarea haotică la energie

„Cred că întâi am încercat să închidem problemele cele mai arzătoare prin actul de guvernare. Rămâne cel mai mare eşec, nu al acestei guvernări, şi cea mai mare greşeală a fost făcută acea liberalizare haotică la energie. De aici a plecat tot lanţul de scumpiri şi a pornit toată această inflaţie. Dacă am fi fost atenţi şi am fi gândit o astfel de criză în energie, lucrurile ar fi stat cu totul altfel. Este cea mai mare creştere economică pe primul trimestru, din componentele creşterii economice, de exemplu agricultura are o foarte mică pondere, asta înseamnă că în continuare vom avea un trend corect. Mai este mult până când această creştere economică se va vedea în buzunarele românilor”, a declarat Marcel Ciolacu.