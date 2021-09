Ciolacu: „Guvernul Cîţu e picat. Nu vom putea creiona o nouă majoritate decât după anticipate.” Ce spune despre Iohannis

„În primul rând, Guvernul Cîţu este picat. Indiferent de ce se întâmplă în aceste zile, că se aşteaptă decizia CCR, că va fi înainte sau după congres, pe mine nu mă interesează, Guvernul Cîţu e căzut. Cea mai mare problemă e că având două crize, sanitară şi economică, s-a declanşat o criză politică fără fond. E o criză ipocrită care ţine cont de nişte lupte interne în PNL şi în USR şi, pe de altă parte, e un şantaj al USR asupra unui prim-ministru. (...)

Am propus un text de moţiune pe care eram dispuşi să îl discutăm şi am spus că doresc 234 de semnături că să fiu sigur că nu e folosită că un instrument de şantaj sau de luptă internă. Decizia USR şi AUR a fost să depună o moţiune. Ăsta e istoricul", a declarat Marcel Ciolacu pentru Realitatea Plus.

Liderul PSD a transmis că soluţia pentru depăşirea crizei sunt alegerile anticipate, pentru a putea forma o nouă majoritate parlamentară.

„Să aşezăm lucrurile în făgaşul lor. Nu PSD a creat criza. PSD doreşte să dărâme Guvernul Cîţu din cauza incompetenţei şi corupţiei din Guvern. Eu ştiu că încă avem un preşedinte al României absent sau care nu are capacitatea să recunoască când face greşeli sau când creează guverne ineficiente care lucrează împotriva românilor. PSD, prin specialiştii lui, are un plan politic şi economic şi de guvernare aproape finalizat, cu coerentă executivă şi legislativă.

Nu vom putea creiona o nouă majoritate decât după anticipate. Aici a împins lucrurile normalitatea promisă de Iohannis. (...) Anticipatele sunt un instrument democratic care a fost în toate ţările, mai puţin România. Ce va reieşi din anticipate? Poporul are întotdeauna dreptate. În acest moment structura Parlamentului nu mai reprezintă voinţa poporului, cum spunea Iohannis anul trecut. Presupun că nu e ipocrit ca Orban să îşi schimbe discursul”, a mai spus Ciolacu.

Pe de altă parte, liderul PSD exclude posibilitatea iniţierii unei proceduri de suspendare a preşedintelui. „Nu ne sunt suficiente trei crize? Chiar ne-am pus în cap să distrugem România? Preşedintele să recunoască greşeala făcută, ar fi trebuit să înceapă anumite consultări cu liderii politici până acum", a adăugat Ciolacu.