Ciolacu: Un guvern minoritar e o greşeală şi nu putem susţine aşa ceva

"Am făcut un apel la responsabilitate la toate forţele politice. România, în acest moment, e la cea mai mare răscruce după cel de-al Doilea Război Mondial. Dacă nu înţelegem nici măcar acum cu ce avem de-a face şi care sunt aşteptările românilor de la noi, înseamna că facem politica degeaba. Mai mult decat a facut pana acum PSD nu putem face, am avut o deschidere totala sa discutam cele 10 masuri si sa venim cu un guvern de tehnocrati, iar pe urma să ne intoarcem la popor cu alegeri anticipate. Nu stiu ce au hotărât liberalii si nici nu ma intereseaza in mod deosebit. PSD ramane consecvent şi consideră că soluţia unui guvern minoritar e o greşeală foarte mare şi nu putem susţine aşa ceva. Când ai de a face cu patru crize, nu poţi trece prin ele cu un guvern minoritar, îti trebuie un guvern stabil cu majoritate in Parlamentul Romaniei. Nu am exclus nicio soluţie, mai puţin guvernul minoritar", a declarat Marcel Ciolacu.

Conducerea restrânsă a partidului şi Nicolae Ciucă s-au întâlnit joi seară să discute cu preşedintele Klaus Iohannis, la Vila Lac, despre negocierea unei majorităţi pentru susţinerea noului Guvern. Potrivit surselor „Adevărul”, concluzia discuţiei a fost să se meargă pe varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR şi să se apeleze la sprijin din partea PSD.