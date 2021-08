Ciolacu, după apariţia imaginilor cu Clotilde Armand: „Preşedintele să intervină pentru că este un pericol la democraţia României. Să facă şedinţă CSAT”

Marcel Ciolacu a declarat duminică seara, la Antena 3, că în încăperea unde se aflau voturile nu puteau intra candidaţii.





„În acest moment, democraţia în România se află în pericol. Lucrurile erau evidente de a doua zi după alegeri, când au apărut primele imagini. Acea încăpere unde erau depozitate accesul la acea încăpere nu puteau să-l aibă decât preşedintele Biroului Electoral de Sector însoţit cu reprezentanţii partidelor. Candidaţii sau eventualii reprezentanţi de la ONG-uri şi observatorii nu voie să atingă nici măcar un document. De ce stăm atâtea luni de zile şi aşteptăm un verdict? Ancheta este coordonată de către SIIJ pentru că preşedintele Biroului Electoral este un magistrat. De ce nu există mandate de reţinere către persoanele care nu aveau acces acolo? (…) De ce în nicio imagine nu există un alt candidat în acea clădire decât Clotilde Armand sau preşedintele USR, Dan Barna. De ce nu am fost eu acolo? De ce nu a fost candidatul PSD, candidatul PMP-ului, candidaţii independenţi? Numai ei au fost acolo”, a precizat Ciolacu.





El a menţionat că doreşte să ştie de la Jandarmerie cine a permis accesul în clădirea respectivă.





„Obligaţia de a organiza alegerile este a Guvernului României. Guvernul era condus de domnul Orban şi aveam un ministru de interne. Vreau să ştiu de la Jandarmerie cine a permis accesul în clădire. Orice persoană străină. Acolo nu are voie să intre decât jandarmii, ei manipulează sacii, ei îi predau sigilaţi către judecătorie, deci nu îi atinge nimeni. Ce căutau acolo?” a afirmat liderul PSD. Acesta crede că preşedintele PSD trebuie să intervină în acest caz. “Preşedintele României să intervină pentru că este un pericol la democraţia României. Să intervină şi să ceară public, să facă şedinţă de CSAT, este nepermis aşa ceva”, a transmis Ciolacu.





Ciolacu a mai anunţat că PSD a strâns peste 15.000 de semnături pentru declanşarea unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand.





„Noi am pornit să strângem semnături, până acum am anunţat că vom susţine orice iniţiativă cetăţenească. Sunt peste 15.000 de semnături strânse. Ne trebuie 52.000 sau 53.000 de semnături. Noi nu ne-am implicat direct, am lăsat membri de partid şi simpatizanţii să se implice. Fac un apel către bucureşteni, democratic, fără semnăturile lor nu se pot declanşa alte alegeri. Aşteptăm o decizie a magistraţilor, să mergem în instanţă să anulăm alegerile care au la bază o fraudă. (...) E clar că doamna Clotilde Armand a coordonat un grup infracţional care a dus la fraudarea alegerilor. De ce stau procurorii şi nu termină ancheta? (...) Dacă nu se încheie ancheta o să mergem în zona cu referendumul şi o să ne implicăm direct, absolut tot partidul, o să stau de vorbă cu Gabriela Firea şi o să ne facem un plan clar pe care o să îl prezentăm la sfârşitul lunii colegilor din CPN (Consiliul Politic Naţional - n.r.) şi în acel moment veţi vedea toată armata PSD, dacă e nevoie din toată ţara, ne vom mobiliza ca să facem referendum”, a spus Ciolacu la Antena 3.