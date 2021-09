Ciolacu anunţă un proiect legislativ pentru IMM-uri: Probabil să fii anti-românesc ca să nu susţii un asemenea proiect

„S-a vorbit foarte des de facturile cetăţenilor de acasă, dar am uitat total de afacerile de familie, de micii producători sau de intermediari care nu îşi vor mai putea plăti pur şi simplu facturile din această iarnă. Asta înseamnă afaceri închise. În Partidul Social Democrat am găsit, cum era şi normal, timpul adecvat pentru a avea o întâlnire cu reprezentanţii mediului de afaceri. Mai mult, am avut în discuţie un proiect de lege care să vină cu măsuri concrete de sprijin pentru IMM-uri pe o perioadă, cum este şi normal, limitată de timp, dar pentru a face faţă acestui val de scumpiri, mai ales în zona energiei~, a declarat pre;edintele PSD.





Întrebat dacă a discutat cu celelate partide despre proiectul de lege anunţat, liderul Social-democraţilor a precizat: „m omentan depunem proiectul de lege şi urmează să avem discuţii şi cu celelalte partide. E foarte puţin probabil să fii anti-românesc ca să nu susţii un asemenea proiect, mai ales că aici vizează capitalul românesc”.





Purtătorul de cuvânt al PSD, Radu Oprea, a explicat că „o ricare creştere a preţurilor agregate la energie, gaze, combustibil mai mare de 5% raportat la decembrie anul precedent poate să declanşeze mecanismul din această lege care înseamnă fie o compensare a creşterii facturilor cu 50% din această creştere pentru IMM-urile din România,