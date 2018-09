CEx PSD: Liviu Dragnea a anunţat că nu va candida la prezidenţiale. Carmen Dan rămâne în funcţie, în ciuda cererii lui Firea

Surse din PSD susţin că Liviu Dragnea ar fi anunţat în şedinţa Comitetului Executiv că nu va candida la alegerile prezidenţiale, social-democraţii urmând să aibă candidat comun cu partenerii de coaliţie. Cu toate acestea, şeful PSD s-a ferit să spună dacă preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, va fi candidatul PSD-ALDE.

Liviu Dragnea nu a susţinut încă declaraţiile oficiale.

Senatorul PSD Niculae Bădălău a declarat, la începutul întâlnirii de astăzi că liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, este un om „ cu viziune, echilibrat”, dar şi că ar fi „un extrem de bun pentru preşedinţia României”, fiind astfel primul lider cu greutate care ar indica către un candidat unic PSD-ALDE în cursa pentru Cotroceni.

„Eu am spus un lucru vizavi de candidatură şi am avut o declaraţie. Partidul a avut o cutumă, preşedintele partidului a candidat de fiecare dată, dar, în acelaşi timp, am avut şi în cadrul USL-ului un acord în care domnul Crin Antonescu era candidat la prezidenţiale de la PNL, iar guvernarea venea de la PSD. Noi suntem într-o alianţă şi nu e exclus ca Tăriceanu să fie candidatul nostru. Călin Popescu Tăriceanu e un om cu viziune, echilibrat, care ar fi extrem de bun pentru preşedinţia României”, a declarat Niculae Bădălău înainte de CEx-ul PSD.

