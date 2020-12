Iohannis l-a numit pe Nicolae Ciucă premier interimar. Ce funcţie va ocupa Orban

Premierul Ludovic Orban a demisionat din funcţia de prim-ministru. Liderul PNL a afirmat că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un Guvern de centru-dreapta. Orban şi-a exprimat convingerea că în viitoarele negocieri PNL va fi capabil să dea premierul şi să constituide coloana vertebrală a viitorului Executiv. Premierul demisionar mai are un singur obiectiv: de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD.

”Pe 6 decembrie cetăţenii români şi-au exprimat votul în cadrul alegerilor. Am luat decizia astăzi să îmi depun mandatul de prim-ministru. Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voinţa cetăţenilor, trebuie demarate negocierile pentru formarea unui nou Guvern. România are nevoie de un Guvern responsabil, care să reprezinte voinţa cetăţenilor români care îşi doresc modernizarea şi dezvoltarea României. Decizia mea arată că nu mă cramponez în funcţia de premier”, a declarat Orban.