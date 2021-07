Ce spune CTP despre revenirea lui Dragnea în PSD sau fondarea unui partid nou

Gazatarul este de părere că în prezent Liviu Dragnea nu prea are unde să se ducă în politică. „Nu prea are unde pentru că PSD stă chiar bine în sondaje, are o poziţie bună în Opoziţie faţă de putere, deci nu îl aşteaptă ca pe un salvator”.

Cristian Tudor Popescu a vorbit şi de varianta AUR: „Unde s-ar mai putea duce, este la AUR. Nu şi-ar asuma un asemenea risc, abia au scăpat de Şoşoacă. Prin urmare, la partidele existente, Dragnea nu are unde să se ducă”.

Gazetarul a punctat faptul că nu trebuie să fie uitată „setea de putere politică” a lui Liviu Dragnea şi a subliniat că nu i se interzice fondarea unui nou partid politic.

Concluzia lui Popescu a fost că „perspectivele ca el să mai însemne ceva sunt foarte reduse”.





De altfel, liderii Partidului Social Democrat au fost rezervaţi până în prezent, în ceea ce priveşte poziţionarea după decizia privind liberarea condiţionată a lui Liviu Dragnea.