Ce decizii au luat miniştrii de Externe pentru sprijinirea R. Moldova: 12.000 de refugiaţi ucraineni vor fi relocaţi. Sprijin financiar de peste 600 de milioane de euro

Potrivit ministrului, rezultatele finale ale Conferinţei internaţionale de la Berlin pentru crearea Platformei de Sprijin pentru Republica Moldovă, pe care a coprezit-o marţi, 5 aprilie, au acoperit mai multe decizii.

Astfel că, Republica Moldovă va primi împrumuturi, sprijin bugetar şi alte asistenţe financiare în valoare de 659,5 milioane de euro.

De asemenea, participanţii la conferinţă s-au angajat în relocarea a 12.000 de refugiaţi ucraineni din Republica Moldovă.

O altă decizie priveşte punerea la dispoziţie a 71,3 milioane de euro pentru ajutor umanitar, a mai scris ministrul de Externe pe Twitter.

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, alături de Annalena Baerbock, ministrul de externe al Germaniei - ţară care deţine Preşedinţia G7, şi de Jean-Yves Le Drian, ministrul de externe al Franţei - stat care asigură Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, au co-prezida, la 5 aprilie 2022, Conferinţa internaţională de sprijin pentru Republica Moldova (Moldova Support Conference), care are loc la Berlin.

