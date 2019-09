Cataramă: Nu am contestat competenţa legală a BEC, ci faptul că sancţiunea aplicată mie s-a bazat pe un mijloc de probă inadmisibil

„In contestatia pe care am inaintat-o la CCR impotriva deciziei BEC de eliminare a mea din cursa pentru Cotroceni, nu am contestat competenta legala a BEC de a verifica si de a se pronunta cu privire la semnaturile de sustinere. Am contestat doar faptul ca sanctiunea aplicata mie s-a bazat pe un mijloc de proba (prezumtia simpla) inadmisibil intr-o asemenea situatie. Listele cu susţinători au fost certificate de persoane care, sub sancţiunea legii penale, si-au asumat corectitudinea şi veridicitatea informaţiilor. Iar autorităţile publice sunt obligate să respecte şi să verifice respectarea legii, nicidecum să o încalce cu rea voinţa sau din neştiinţă!“, susţine Viorel Cataramă.

CCR a întors decizia Biroului Electoral Central (BEC) şi a validat, surprinzător, candidatura lui Viorel Cataramă la alegerile prezidenţiale. Motivul: nu intră în atribuţiile BEC să stabilească dacă cele 200.000 de semnături necesare cadidaturii sunt false. În replică, surse din BEC acuză CCR că tocmai a legalizat falsul în acte şi explică, pentru „Adevărul“, modul grosolan în care candidaţii încalcă legea.

