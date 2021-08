Candidat nou la şefia USR PLUS: Avem nevoie de o schimbare, un suflu nou, diferit de cel care a fost în cele două partide până acum - VIDEO

„Avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou, diferit de cel care a fost în cele două partide până acum, în USR şi PLUS înainte de fuziune. Sunt candidatul membriilor USR şi PLUS. De altfel, nu ar mai trebui să vorbim despre două categorii de membri. Vin din filiala USR Braşov, o filială foarte performantă. Am condus-o mai bine de jumătate din existenţa ei”, a declarat Irineu Darău la anunţarea candidaturii sale.

„Senatorul de Braşov Irineu Darău şi-a lansat candidatura la funcţia de preşedinte USRPLUS. Sub iniţiativa «Uniunea Salvaţi USRPLUS», el cheamă alături toţi membrii care îşi doresc revenirea la transparenţă reală şi la democraţie necenzurată în deciziile partidului, la respectarea statutului fără excepţii şi la o prezenţă la guvernare bazată pe negocieri pentru politici publice, nu pentru persoane”, a transmis USR PLUS, potrivit unui comunicat de presă.

“USRPLUS a plecat de la misiunea de a salva România. Însă pentru a salva România, în primul rând trebuie să salvăm URSPLUS. Partidul nostru reprezintă speranţele unei întregi generaţii pentru o altfel de Românie. Dacă USRPLUS nu livrează ceea ce a promis, oamenii care ne-au dat votul şi implicarea lor se vor îndeparta din nou de politică şi vom pierde încă 20 de ani, aşa cum s-a întâmplat şi cu PNŢCD înaintea noastră. La conducerea partidului este nevoie de lideri care înţeleg asta, dispuşi să pună pe primul loc principiile zecilor de mii de oameni care au intrat pentru prima oară în politică. De aceea, am hotărât să candidez”, a mai declarat Irineu Darău, potrivit sursei citate.

El este de părere că „dacă ne uităm la sondaje şi la energia din partid, este evident că viziunea actuală a conducerii - dacă există vreuna - nu funcţionează. Este timpul să tragem un semnal de alarmă şi să realizăm că, dacă nu învăţăm din trecut, vom sfârşi plătind cu viitorul nostru. Printre altele, România nu poate risca o guvernare PSD+AUR, cu toate consecinţele ei dezastruoase“.

Potrivit comunicatului de presă, Irineu Darău este Senator de Braşov şi a crescut în Ţara Făgăraşului. Fost olimpic la informatică şi istorie, absolvent de licenţă şi master în informatică la Universitatea din Bucureşti, Irineu are 15 ani de experienţă internaţională în IT şi antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franţa. A urmat, de asemenea, cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa. A fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundaţia Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România şi de Memorialul Sighet. După anii petrecuţi în străinătate, s-a întors acasă, hotărât să participe la schimbarea în bine a României. A construit şi extins USR în Ţara Făgăraşului, iar timp de mai bine de 2 ani a condus filiala judeţeană USR Braşov - una dintre cele mai de performante filiale din ţară. Irineu Darău vorbeşte fluent franceză şi engleză.