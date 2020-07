Cadou otrăvit: de ce susţine brusc PSD  iniţiativa „Fără penali în funcţii publice”

Suprinzător, PSD a pus pe ordinea de zi a sesiunii parlamentare din luna iulie proiectul USR de modificare a Constituţiei, care le interzice condamnaţilor penal să ocupe funcţii publice în administraţia locală, Parlament sau Preşedinţia României. USR a strâns, în 2018, peste 1.000.000 de semnături pentru a demara procedura de modificare a Constituţiei. Potrivit Legii fundamentale, „revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de Preşedintele României la propunerea Guvernului, de cel puţin o pătrime din numărul deputaţilor sau al senatorilor, precum şi de cel puţin 500.000 de cetăţeni cu drept de vot”. Pe fondul guvernării PSD-ALDE, care a mutilat Codurile penale şi legile Justiţiei, USR a ales varianta unei iniţiative cetăţeneşti, care a adunat un număr dublu de semnături faţă de cel prevăzut de lege.

În plină era Dragnea-Dăncilă, PSD a blocat demersul USR în Parlament. Însă Marcel Ciolacu a decis să schimbe abrodarea partidului. „Am vrut să eliminăm toate temele de atac ale USR din ultimii ani: pensiile speciale, proiectele privind legislaţia penală care zăceau în Parlament şi iniţiativa «Fără penali». Toate aceste subiecte au fost caii de bătaie ai USR până acum. Să vedem ce mai găsesc de reproşat de acum înainte, după ce am îngropat toate proiectele de lege nocive”, susţine unul dintre liderii PSD pentru „Adevărul”.

În ultima lună, PSD a iniţiat proiectul de lege privind impozitarea pensiilor speciale cu 85%, adoptat prin consens de Parlament, dar contestat la CCR de Avocatul Poporului şi Curtea Supremă. De asemenea, PSD a fost de acord cu propunerea PNL prin care au fost scoase de la naftalină şi respinse toate proiectele legislative care atacau statul de drept. Acum, Marcel Ciolacu e de acord şi cu iniţiativa USR de modificare a Constituţiei, pentru a arătă că partidul s-a rupt definitiv de epoca Dragnea.

Absenteismul, marea problemă

Totuşi, decizia PSD poate fi un cadou otrăvit. Iniţiativa USR de revizuire a Constituţiei trebuie aprobată prin referendum, „organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire”. Aşadar, dacă majoritatea PSD din Parlament adoptă proiectul USR în sesiunea extraordinară din luna iulie, Guvernul Orban va trebui să organizeze un referendum pentru modificarea Constituţiei în luna august. Pentru a fi validat, e nevoie ca peste 30% dintre cetăţenii cu drept de vot să se prezintă la urne: adică mai mutlt de 6.000.000. PSD mizează pe faptul că oamenii fie vor fi în concediu şi vor ignora referendumul, fie vor fi speriaţi de coronavirus şi nu vor ieşi la urne.

„În cazul în care referendumul nu trece din cauza neîntrunirii cvorumului de 6 milioane de votanţi, discursul anticorupţie ajunge să fie delegitimat”, susţine Andrei Lupu, membru în conducerea PLUS, partid care a pus umărul alături de USR la strângerea semnăturilor. Practic, PSD împuşcă doi iepuri dintr-o singură lovitură: scapă de atacurile USR în campanie şi îngroapă revizuirea Constituţiei, în sensul în care condamnaţii penal să nu mai ocupe funcţii publice. Pe scurt, efortul USR de a strânge 1 milion de semnături va fi în van. „Dacă vom ajunge la votul din plină vară, atunci nu ne rămâne decât să ne pregătim. Am reuşit să ne mobilizăm mai mult de 1 milion pe noapte, timp de câteva nopţi la rând în ianuarie 2017, atunci când am stat în pieţe împotriva OUG 13. Trebuie să reuşim şi acum”, a îndemnat Andrei Lupu.

PSD a calculat că tema Justiţiei va afecta şi scorul PNL la alegerile locale şi parlamentare, pentru că va mobiliza electoratul USR-PLUS la urne, exact ca la alegerile europarlamentare de anul trecut. „Noi nu avem nici de pierdut, nici de câştigat politic de pe urma iniţiativei «Fără penali». PNL şi USR se vor bate pe electoratul de dreapta”, susţin surse din conducerea PSD.