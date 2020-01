Băsescu, ironii la adresa lui Firea: „Eventual s-a inspirat de la Dan Negru şi s-ar pricepe la spectacole de circ“. Replica primarului general

Am o rugăminte: din punct de vedere al abordărilor administrative, n-o mai citaţi niciodată pe doamna Firea. Probabil a fost un bun ziarist, dar cu Primăria n-are nicio legătură. Eventual s-a inspirat de la Dan Negru şi s-ar pricepe oarecum la spectacole de circ prin Capitală sau spectacole în Piaţa Constituţiei, dar în probleme administrative n-o mai citaţi, pentru că e greu să comentezi spusele dnei Firea în problemele Capitalei”, a spus Traian Băsescu, într-o intervenţie la Digi24.