Băsescu, despre Firea: Ce josnic este să încerci a valorifica boala şi moartea în scop electoral. Se pricepe la orice boală, ar oferi paturi de spital la tot poporul

”E josnic doamnă,

Mai zilele trecute, doamna Firea a sărit ca arsă aflând că un bolnav în stare critică a fost transferat la Ploieşti pentru că în Bucureşti nu mai erau locuri libere la terapie intensive.

Specialistă în a crea confuzie primăriţa a început să turuie pe toate posturile de televiziune câte paturi disponibile are EA la dispoziţie şi cum EA care face ochelari la tot poporul, repară dinţii la tot poporul, ia tensiunea la tot poporul, testează tot poporul etc, etc poate da paturi la tot poporul infectat cu SAR-COV-2 şi mai şi tratează tot poporul de COVID-19.

O împiedică doar Ministerul Sănătăţii care n-o bagă în seamă, că altfel EA, care se pricepe la orice boală, ar oferi paturi de spital la tot poporul.

Ştie însă foarte bine că nu de paturi pentru tratarea COVID – 19 duce lipsă Ministerul Sănătăţii, ci de paturi ATI echipate corespunzător.

Biata intrigantă nu a înţeles că tot mai mulţi schimbă canalul când începe să-şi reverse peste ţară cunoştinţele medicale având abordări care seamănă confuzie.

Oamenii au înţeles că nu de paturi duce lipsă Bucureştiul, ci de paturi echipate cu sisteme de ventilaţie în secţiile ATI.

Doar Firea mai crede că păcăleşte pe toată lumea că ea este salvarea celor care încep să nu mai aibe paturi în secţiile ATI.

Ce josnic este să încerci a valorifica boala şi moartea în scop electoral”, a scris Traian Băsescu pe Facebook.