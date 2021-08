Barna, la prezentarea candidaturii sale: Nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem. Am arătat că nu putem să fim ignoraţi

Copreşedintele formaţiunii a precizat că “USR PLUS nu este şi nu va deveni niciodată un partid de lider pentru că suntem un partid în care valorile şi vocile contează foarte mult, dar democraţia şi funcţionarea internă a unui partid este un proces şi nu o finalitate, scopul unui partid nu este existenţa şi lustruirea nesfârşită a unor proceduri interne, scopul unui partid este guvernarea şi transformarea politicilor şi priorităţilor pe care le susţin membrii săi în realităţi pentru România”.







El a mai transmis colegilor săi faptul că obiectivul său a fost acela de a transforma USRPLUS într-un partid care să conteze pe termen lung.„O spun foarte clar şi pentru prieteni, dar şi pentru oponenţi, nu vă jucaţi cu USR PLUS, suntem aici să rămânem. Am arătat că nu putem să fim ignoraţi, am arătat că nu putem fi evitaţi oricât s-ar încerca lucrul acesta şi nu putem fi daţi deoparte”, a mai precizat el.