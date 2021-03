Barna, după audierea la DLAF: A fost un dialog civilizat. Nu a fost nicio problemă acolo

„În campanie electorală, când în urma acelui articol a fost o autosesizare a DLAF. Când am primit invitaţia m-am bucurat că în sfârşit am ocazia să clarific eventuale lucruri care erau neclare acolo. A fost un dialog civilizat, un dialog de câteva zeci de minute, cred că am stat undeva la o jumătate de oră, 40 de minute. Au fost întrebări destul de banale legate de câteva trei formulare de participanţi la proiect, dacă semnătura era a mea sau nu era semnătura mea – nu a fost nicio problemă acolo. Am clarificat de ce nu eram într-o situaţie de conflict de interese în ceea ce însemnau angajaţii, acea croitorie de la Sibiu unde a fost şi sora mea printre angajaţi. Acestea au fost cele două teme abordate. A fost un dialog simplu. Sunt foarte mulţumit că am avut ocazia să clarific şi sunt optimist că vom ajunge într-un termen, sper eu scurt şi nu vom aştepta încă 2 ani pentru a închide această poveste pentru care am consumat enorm de multă energie şi eu şi colegii mei din USR-PLUS.”, a afirmat Dan Barna, după audierea la DLAF.

Vicepremierul a mai spus că nu a fost nicio concluzie trasă la finalul audierii şi nu va mai fi invitat a doua oară, inspectorii DLAF fiind mulţumiţi de clarificările aduse.

„Nu a fost nicio concluzie (a întâlnirii – n.r.). Inspectorii din cadrul DLAF au notat ceea ce am spus, s-au declarat mulţumiţi, au spus că nu au niciun fel de problemă, lucrurile sunt clare”, a completat Barna.

Pe 6 martie 2020, Dan Barna anunţa că sora a fost audiată, în cadrul verificărilor deschise de căre Departamentul pentru Lupta Antifraudă, la fosta sa firmă.

În 15 octombrie 2019, jurnaliştii de la Rise Project au scris că Dan Barna, şeful USR, partidul care a iniţiat campania #FărăPenali, „este supervizorul senin al unor fraude şi conflicte de interese cu fonduri UE”. Antreprenorul de succes Dan Barna duce în spate o serie lungă de eşecuri care au costat aproape şase milioane de euro, au afirmat jurnaliştii care au prezentat o investigaţie privind câteva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de prezidenţiabilul USR - Plus.

În 17 octombrie 2019, Departamentul de Luptă Antifraudă a anunţat că face verificări în legătură cu trei proiecte pe fonduri europene în care este implicat Dan Barna.

USR a afirmat, la momentul respectiv, că acestea au mai fost verificate de organismele intermediare şi de autorităţile de management, „care nu au găsit niciun fel de nereguli financiare sau de oricare altă natură”.

„Orice verificare şi re-verificare a activităţii mele este binevenită. Am fost şi rămân deschis şi transparent, ca întotdeauna”, a spus atunci Dan Barna.

Ulterior, Departamentul de Luptă Antifraudă a făcut precizări în cazul Dan Barna, afirmând că una dintre acţiunile de control vizând proiectele cu fonduri europene în care acesta a fost implicat a fost declanşată anterior anchetei Rise Project şi a respins categoric „orice asociere sau încercare de asociere a activităţii sale cu alte evenimente din spaţiul public”, respectiv campania electorală.