Averile conducerii TVR: de la lefuri mai mari ca a lui Iohannis şi numeroase case până la zero venituri

Lista celor mai avuţi membri ai Televiziunii Române începe chiar cu preşedintele instituţiei, Dan Cristian Turturică, propus din partea PNL, care are în conturi aproximativ 80.000 de euro, la care se adaugă venituri declarate pentru anul 2021 în valoare de 153.727 de lei, adică echivalentul a aproximativ 31.000 de euro, din activităţi didactice şi salariul plus dividente la o companie de ştiri. Aşadar, toate veniturile din mediul privat. Preşedintele TVR mai deţine şi patru terenuri, dintre care unul în Sectorul 1 din Bucureşti şi unul Bran, dar şi o casă în Capitală.

Severin îl bate pe Iohannis la capitolul salariu

Mult mai bine stă la capitolul venituri fostul şef al Radio România, social-democratul Georgică Severin, membru al Consiliului de Adminsitraţie. Pe lângă cei aproape 31.000 de euro în conturi, a declarat venituri de 252.948 de lei (aproximativ 50.600 de euro) pentru anul 2020 din salariul obţinut în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune, ceea ce ar însemna un salariul de aproximativ 4.000 de euro pe lună. Ca exemplu, leafa lui Klaus Iohannis în 2020 a fost puţin peste 170.000 de lei. În total, Georgică Severin a declarat aproape 80.000 de euro, din salarii şi active financiare. Pe lângă banii din conturi, două apartamente şi o casă, Severin deţine nu mai puţin de 12 terenuri (agricole, forestiere, intravilane şi extravilane), pe care le împarte cu soţia sau cu alte rude.

Şi liberalul Radu Carp are sume generoase în conturi. Din activitatea didactică la Universitatea din Bucureşti, Radu Carp a declarat venituri de 153.082 lei (aproximativ 30.600 de euro), la care se adaugă 84.400 de lei venituri din chirii, alţi 8.000 de lei de la un contract de arendă şi două apartamente în Bucureşti. Pe lângă acestea, Carp are nu mai puţin de 50.000 de euro în conturi (atât în lei cât şi în euro), sub formă de depozite bancare. Şi Dietlinde Dinesz are venituri de 74.603 de lei sub formă de salariu încasat de la SRTv (adică aproximativ 15.000 de euro), la care se adaugă nu mai puţin de 57.000 de euro în conturi şi trei case, dintre care una de vacanţă.

Christel Ţopescu, şi el membru în CA, a declarat venituri de peste 142.000 de lei pentru anul trecut, cu titlul de salariu şi indemnizaţie în cadrul TVR, adică aproximativ 28.500 de euro. Pe lângă acestea, Ţopescu are în conturi aproape 12.000 de euro. Tot în jurul sumei de 30.000 de euro regăsim şi la Lucian Ghimişi. Acesta a avut un salariu de 130.014 de lei, pe anul 2021, de la ARCUB, la care se adaugă salariul de la Teatrul „Ion Creangă” în valoare de 29.128 de lei şi venituri de 14.300 din drepturi de autor. În total, Lucian Ghimişi numără în conturi 173.442 de lei, adică aproximativ 34.700 de euro.

Apartamente şi terenuri

Mihai Firică, un alt liberal, membru în Consiliul de Administraţie al SRTv, are venituri de 14.500 de lei din salariul ca secretar de stat la Ministerul Culturii, la care se adaugă un salariu de 97.000 de lei ca administrator special la Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi”, adică un total de 111.500 de lei (aproximativ 22.300 de euro). Pe lângă acestea, Firică mai deţine şi patru terenuri şi două apartamente. Colega sa Anca Elena Dindirică (PSD) a declarat venituri de aproximativ 22.100 de euro de la SRTv Craiova (110.745 de lei), ceea ce înseamnă că aceasta a avut un salariu de aproximativ 1.850 de euro lunar în studioul din Dolj şi se poate mândri cu şapte terenuri, trei case şi un apartament.

Hajnalka Nagy Debreczeni (UDMR) a declarat venituri de peste 20.000 de euro, din salarii şi indemnizaţii de care a beneficiat în cursul anului trecut, dar şi un apartament şi o casă în Cluj. Borislav Velimirovici, propus din partea minorităţilor, a avut venituri de aproximativ 16.000 de euro din salariul ca jurnalist al TVR (81.335 de lei), adică aproximativ 1.300 de euro lunar, deţine două case, una dintre ele în Corbeanca, judeţul Ilfov, şi un apartament în Timişoara, iar Gabriela Luminiţa Iordănescu a declarat venituri de aproximativ 10.300 de euro în calitate de regizor artistic al SRTv (51.465 de lei), pe lângă cele două apartamente pe care le deţine în Bucureşti şi Brăila, dar şi casa de vacanţă din Capitală.

La coada listei îl regăsim pe Valentin Andrei Enescu, nominalizat din partea USR, care a declarat un venit anual de 4.700 de lei dintr-un contract individual de muncă, fără mai multe specificaţii. În schimb, Enescu deţine trei terenuri şi o casă.

Între bunuri de lux şi venituri zero

Singurii care ies în evidenţă la capitolul bunuri de valoare de peste 5.000 de euro sunt Dan Turturică, preşedintele TVR, şi Radu Carp, membru în consiliul de administraţie. Turturică a declarat tablouri şi bijuterii în valoare totală de aproximativ 60.000 de euro, în timp ce Radu Carp are tablouri evaluate la 10.000 de euro. Pe de altă parte, reprezentanta AUR în CA-ul TVR, Alexandra Ionescu Dorothea are zero venituri declarate în declaraţia de avere.