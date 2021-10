Anca Dragu: România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline

„Nu pentru funcţii şi carieră a făcut acest gest, ci pentru principiul corectitudinii. Rămânem dedicaţi reformelor pe care le-am început. Nu avem timp de pierdut”, a completat Dragu. Preşedinta Senatului a mai spus că Dacian Cioloş „este unul dintre puţinii politicieni capabili să prioritizeze responsabilitatea guvernării ţării în faţa carierei personale”.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, iar USR PLUS este pregătit să vină cu soluţii. Din păcate, refuzul PNL de a reface coaliţia nu face decât să adâncească această criză, iar USR nu poate gira acest blocaj politic. De aceea, Cabinetul Cioloş va merge în Parlament cu un program de guvernare concentrat asupra gestionării crizei sanitare şi crizei preţurilor la energie. Noi, USR, nu facem politică aşa cum se aşteptau mulţi, nu ştim să facem jocuri ascunse şi nici să dăm curs intereselor din culise. Ştim că trebuie să fim responsabili, serioşi şi predictibili. Tocmai de aceea am reacţionat atunci când principiile noastre au fost încălcate, chiar dacă ştiam că vom risca să fim criticaţi. Pentru că e normal să îţi asumi critici din partea oamenilor atunci când faci parte dintr-o echipă de guvernare. Nu am avut în minte câştiguri politice atunci când am luat deciziile în partid, am ştiut doar că trebuie să fim corecţi, că aşa s-a născut acest partid, din revoltă şi dorinţa transparenţei, şi nu ne-am abătut de la calea pe care am ales-o”, a scris Anca Dragu, duminică pe Facebook.