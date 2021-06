Ambasada Chinei, despre Legea 5G: În cazul în care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului român şi cooperarea chino-română vor fi afectate

”Companiile chineze de telecomunicaţii au un istoric bun de siguranţă şi au lucrat mult timp în România cu sârguinţă respectând legea , au adus contribuţii remarcabile la îmbunătăţirea industriei comunicaţiilor, la dezvoltarea economică, şi la ocuparea forţei de muncă şi bunăstarea poporului. Suntem încrezători că dacă România va menţine un mediu de piaţă prietenos, investiţiile companiilor chineze în România vor fi extinse şi vor aduce mai multe beneficii cetăţenilor români, iar în cazul în care companiile chineze vor fi excluse, interesele poporului român şi cooperarea chino-română economică şi comercială vor fi afectate substanţial”, a transmis Ambasada Chinei la Bucureşti.

China respectă dreptul României de a legifera în domeniul securităţii cibernetice, în acelaşi timp, întrucât legislaţia 5G determină posibilitatea companiilor chineze de a se bucura sau nu de un mediu de afaceri echitabil, drept, deschis şi transparent, suntem extrem de preocupaţi de această lege, notează ambasada.

Conform aceleiaşi surse, securitatea reţelei 5G este o preocupare generală a comunităţii internaţionale.

”Toate părţile ar trebui să pledeze în favoarea conceptului de cooperare deschisă în domeniul securităţii cibernetice, să susţină principiul acordării importanţei egale dezvoltării şi securităţii, să discute împreună standarde şi reguli pentru securitatea reţelei 5G, promovând astfel o dezvoltare sănătoasă şi durabilă a economiei digitale şi să construiască o comunitate cu un viitor comun în spaţiul cibernetic, care este paşnic, sigur, deschis, cooperant şi ordonat. Abaterea de la normele industriei şi standardele tehnice pentru a judeca securitatea cibernetică este împotriva simţului ştiinţific şi este o negare a principiilor economiei de piaţă şi a concurenţei loiale, iar esenţa acesteia fiind abuzarea conceptului de „securitate naţională" în vederea excluderii anumitor ţări şi companii, reprezintă un act tipic de discriminare şi suprimare politică”, menţionează reprezentanţa diplomatică.

Esenţa spirituală a statului de drept este echitatea şi dreptatea, mai arată reprezentanţii ambasadei.

”Evident, legile discriminatorii nu numai că vor împiedica în mod serios dezvoltarea industriilor relevante din ţara în cauză, vor afecta interesele consumatorilor, dar şi vor submina în mod grav mediul de afaceri orientat spre piaţă liberă, respectarea statului de drept şi internaţionalizare din ţara respectivă, vor reduce atractivitate pentru investiţiile străine şi companiile multinaţionale şi, în cele din urmă, vor provoca un impact serios negativ asupra imaginii şi intereselor ţării respective”, precizează Ambasada Chinei.

”China şi România se bucură de o prietenie tradiţională, iar realizările de cooperare acumulate de la stabilirea relaţiilor diplomatice de peste 70 de ani în urmă, nu au venit cu uşurinţă. Derularea cooperării bilaterale pe baza respectului reciproc, beneficiului mutual şi câştigului în comun corespunzând intereselor comune ale ambelor ţării. Adoptând o perspectivă pe termen lung, ar trebui să promovăm dezvoltarea continuă a parteneriatului amplu de prietenie şi cooperare dintre cele două ţări aflate în noua situaţie. Facem apel la partea română să susţină ferm statul de drept, să trateze companiile chineze într-un mod echitabil, drept şi nediscriminatoriu şi să întreprindă acţiuni concrete pentru a menţine interesele generale ale cooperării pragmatice bilaterale. Guvernul chinez va continua să protejeze ferm drepturile şi interesele legitime ale companiilor chineze”, conchid reprezentanţii ambasadei.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri Legea privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice şi de comunicaţii de interes naţional şi condiţiile implementării reţelelor 5G.

Senatul a adoptat, decizional, luni proiectul de lege proiectul de lege care reglementează implementarea reţelelor 5G. Au fost 117 de voturi „pentru”, 13 „împotrivă” şi o abţinere.

Legea prevede că furnizorii de comunicaţii vor putea utiliza în reţelele 5G numai tehnologii, echipamente şi programe software de la producători autorizaţi în prealabil prin decizie a prim-ministrului, pe baza avizului conform al CSAT. Senatorii au prelungit însă de la 5 ani la 7 ani termenul până la care mai pot fi folosite tehnologiile, echipamentele şi programele software neautorizate conform noii legi, cu excepţia anumitor componente.

Legea conferă ultimul cuvânt Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) în ceea ce priveşte autorizarea proiectelor şi exclude practic compania chineză Huawei de la operaţiunile de realizare a echipamentelor.

Pentru a putea participa la construirea reţelelor de telecomunicaţii 5G în România, o companie trebuie să îndeplinească mai multe condiţii: a) nu se află sub controlul unui guvern străin, în lipsa unui sistem juridic independent; b) are o structură transparentă a acţionariatului; c) nu are un istoric de conduită corporativă neetică; d) se supune unui sistem juridic care impune practici corporative transparente.

Compania chineză Huawei a fost, însă, supusă unor sancţiuni din partea SUA pentru conduită corporativă neetică şi se află sub jurisdicţia Chinei, care nu impune practici corporative transparente.