Alexandru Nazare, prima reacţie după ce a fost demis: „Mi-am făcut treaba. Am rezultate vizibile, apreciate de premier”

„Mi-am făcut treaba, am rezultate vizibile, apreciate chiar de el de multe ori şi reflectate în evaluările instituţiilor internaţionale. I-am spus premierului că stăm bine cu execuţia bugetară şi că nu am motive întemeiate să îmi înaintez o demisie. Am considerat că este înţelept ca în această perioadă să îmi menţin neutralitatea politică, prin prisma poziţiei de ministru al Finanţelor”, a afirmat Alexandru Nazare joi, pentru Antena 3.

Premierul Florin Cîţu a anunţat că l-a demis pe ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare . Este primul ministru liberal îndepărtat din Guvern. Cererea de revocare a fost deja trimisă la Palatul Cotroceni. Cîţu a mai explicat că Alexandru Nazare a avut posibilitatea de a-şi prezenta demisia, însă a refuzat, optând pentru varianta revocării.