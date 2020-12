Alegeri parlamentare 2020. PSD a făcut plângere la Biroul Electoral Municipal împotriva PNL, a lui Iohannis şi a lui Nicuşor Dan. Care este nemulţumirea

PSD face referire la mesajul lui Klaus Iohannis, disponibil mai jos, după întâlnirea de sâmbătă cu Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, în care vorbeşte de necesitatea colaborării Guvernului cu Primăria Capitalei pentru a fi rezolvate problemele bucureştenilor.

„O discuţie foarte bună, aplicată. Domnul primar general mi-a prezentat problemele cele mai grele, cele mai mari pe care le-a găsit de la preluarea mandatului. Mi-a prezentat soluţiile pe care le vede şi probleme, ştim cu toţii, sunt multe, începând de la termoficare, la trafic, la gestionarea deşeurilor, la problema poluării în Bucureşti. Toate acestea sunt chestiuni complicate şi am fost foarte bucuros să văd că domnul primar general are soluţii, are abordări foarte constructive”, a afirmat şeful statului.

„Este evident că unele dintre aceste probleme pot fi soluţionate dacă se folosesc foarte mult banii europeni, dacă se construiesc finanţări potrivite, dar, în acelaşi timp, am abordat şi chestiuni pe care Bucureştiul singur nu le poate rezolva şi aş da, poate, două exemple: chestiunea termoficării nu poate fi rezolvată în această etapă doar de Primăria Generală este nevoie de o colaborare strânsă şi un sprijin solid de la Guvern şi autostrada de centură, care este vitală pentru Bucureşti, pentru a aerisi traficul. (…) Este o chestiune care, evident, cade prioritar în zona Guvernului”, a explicat Iohannis. Potrivit preşedintelui, tot ce ţine de buna gestionare a Bucureştiului se poate rezolva în condiţiile în care municipalitatea găseşte în Guvern „un partener solid şi un sprijin solid”. „Cred că se poate rezolva tot ce ţine de buna gestionare a Bucureştiului, în condiţiile în care primarul general şi Primăria Generală găsesc în Guvern un partener solid, un sprijin solid şi atunci, într-un termen rezonabil, şi problemele Capitalei vor putea fi abordate şi rezolvate”, a susţinut şeful statului, care, la final, a îndemnat românii să meargă la vot. PSD acuză, în plângerea depusă la BEM (disponibilă la finalul acestui articol), că preşedintele Iohannis continuă campania electorală pentru PNL.

„Mesajul politic antereferit, aşa cum vom arăta în continuare, este de natură a încălca în mod grav normele imperative ce disciplinează campania electorală, reprezentând în esenţă o susţinere ilicită a Partidului Naţional Liberal şi a candidaţilor săi, realizată după momentul temporar permis de legiuitor”, transmite PSD, în comunicatul de presă.

Social-democraţii solicită BEM să constate că „discursul preşedintelui îndeplineşte în mod cumulativ toate aceste condiţii enumerate în cele de mai sus, respectiv se referă în mod direct la Partidul Naţional Liberal (în sens pozitiv) – fiind utilizată asocierea cu susţinătorul din campania electorală al acestei entităţi politice (Primarul General Nicuşor Dan), este utilizat după închiderea oficială a campaniei electorale, are obiectiv electoral declarat (câştigarea alegerilor parlamentare de către Partidul Naţional Liberal) şi depăşeşte în mod clar obiectivul de informare a publicului”.

De asemenea, sursa citată susţine că mesajul public al preşedintelui Klaus Iohannis „în sensul că problemele Bucureştiului pot fi rezolvate doar în condiţiile în care Primarul General Nicuşor Dan va găsi în următorul Guvern un «partener solid şi un sprijin solid», în contextul în care acesta din urmă şi-a exprimat în mod public adeziunea faţă de campania promovată de PNL şi candidaţii săi, declarând în repetate rânduri, în mod public, opţiunea în sensul votării acestei formaţiuni politice, depăşeşte graniţa unui simplu mesaj politic realizat în sfera atribuţiilor constituţionale şi se converteşte într-o susţinere ilicită a unei anumite formaţiuni politice”.

PSD precizează că fapta este cu atât mai gravă cu cât şeful statului, în virtutea prerogativelor sale constituţionale, nu poate fi afiliat politic întrucât reprezintă doar statul român, este garantul independenţei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a ţării, veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice şi exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.

Campania electorală pentru alegerile parlamentare s-a încheiat sâmbătă, la ora 7.00.

Pe 25 noiembrie, social-democraţii i-au făcut plângere la Consiliul Naţional al Audivizualului (CNA) preşedintelui Klaus Iohannis pentru discursul pe care l-a susţinut cu o zi înainte. PSD a motivat atunci că declaraţia şefului statului a fost difuzată într-o emisiune informativă şi nu una electorală, iar materialul acestuia nu a prezentat activităţi ale preşedintelui, ci mesaje electorale directe pentru şi în favoarea PNL.

PSD a solicitat o decizie de îndrumare către radiodifuzori prin care intervenţiile lui Iohannis la organismele de radiodifuziune din timpul campaniei electorale să fie calculate corespunzător în cadrul timpului de emisie acordat PNL. PSD spune că Iohannis are un mesaj denigrator la adresa unui alt competitor electoral, iar acest lucru „încalcă în mod flagrant atât ordinea constituţională cât şi legislaţia audiovizuală”.