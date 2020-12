Alegeri parlamentare 2020. Gabriela Firea, atac la Guvern: Au minţit, au înşelat încrederea oamenilor,i-au sărăcit, i-au umilit

„Am votat cu gândul că noul parlament va impune Guvernului să respecte legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte pensiile şi alocaţiile pentru copii. Am votat cu gândul la bucureştenii mei dragi”, a afirmat fostul primar al Capitalei.

La fel ca şi la alegerile locale din septembrie, Gabriela Firea este primul politician care şi-a exprimat dreptul de vot încă de la prima oră.

„Votez mereu cu gandul la oameni. Politicienii au aceasta datorie. Eu nu o simt doar ca pe o datorie, este chiar motivul pentru care am intrat in politica. Ce se intampla acum in tara, cu un guvern liberal si un presedinte partizan, implicat brutal in campania electorala, nu poate fi tolerat. Au mintit. Au inselat increderea oamenilor. I-au saracit. I-au umilit. Au dat vina pe bolnavi. Au gestionat dezastruos criza Covid refuzand cea mai eficienta solutie: testarea. Au inchis scoli, biserici, teatre, piete, industria Horeca. Au vrut alegeri in plina criza sanitara. Sa votam, asadar pentru un guvern competent si cu grija fata de fiecare român”, transmite Gabriela Firea pe Facebook.