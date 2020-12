Alegeri parlamentare 2020. Ciolacu: Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei

„La mulţi ani de Sfântul Nicolae, am votat astăzi pentru ca românii să îşi ia viaţa înapoi, am votat astăzi pentru ca de mâine România să aibă un plan concret şi specialiştii capabili pentru gestionarea crizei economice. Am votat pentru cei care au nevoie de pensii, alocaţii, de şcoli deschise, dar am votat şi împotriva incompetenţei şi indolenţei. Am votat pentru producătorii români, îndemn românii să vină astăzi la vot, e un vot crucial pentru următorii patru ani, şi să voteze în spiritul Sfântului Nicolae, în care pentru cei care au fost cuminţi să le aducă daruri şi cei care nu au fost cuminţi să le aducă nuiaua", a afirmat Marcel Ciolacu.

Un alt lider PSD care a lansat atacuri la adresa guvernării a fost Gabriela Firea, prim-vicepreşedinte al PSD. Până la ora 8.30 au votat Ludovic Orban, Ilie Bolojan, Raluca Turcan, dar şi numeroşi social-democraţi.