ALDE şi PMP renunţă la anticipate: E nevoie de un Guvern cu puteri depline; Nu trebuie să aşteptăm să moară români pentru a lua măsuri mai drastice

„ALDE va participa astăzi la consultările cu privire la calendarul alegerilor locale printr-o delegaţie compusă din purtătorul de cuvânt, deputatul Varujan Vosganian şi vicepreşedintele ALDE, deputatul Steluţa Cătăniciu. Reprezentanţii ALDE vor transmite premierului interimar Ludovic Orban că, din punctul ALDE de vedere, nu stabilirea unui calendar pentru alegerile locale reprezintă în acest moment o prioritate, ci, din contră, prioritatea absolută trebuie să fie învestirea unui Guvern care să aibă puteri depline pentru a putea gestiona criza generată de răspândirea coronavirus”, anunţă ALDE într-un comunicat.



În acest context ALDE subliniază că măsurile obligatorii care se impun a fi luate de Guvern nu pot să se oprească doar la acţiuni de limitare a răspândirii virusului.



„Este nevoie de un Guvern cu puteri depline care să aibă în vedere soluţii pentru reducerea efectelor economice ale acestei situaţii generate de extinderea cazurilor de coronavirus. Operatorii din transporturi, turism, comerţ au nevoie de sprijin pentru a putea trece peste perioada dificilă, pentru a putea păstra locurile de muncă şi pentru a rezista până când situaţia se va stabiliza”, se arată în comunicat.

Eugen Tomac: Să nu politizăm subiectul coronavirus

Aceeaşi părere o are şi liderul PMP Eugen Tomac, care a afirmat marţi că obiectivul clasei politice din Români ar trebui să fie apărarea cetăţenilor de coronavirus, subliniind că măsurile luate până în prezent nu sunt suficiente.

„Cred că, începând de astăzi, toată clasa politică trebuie să aibă un singur obiectiv: să-i apărăm pe cetăţeni de acest virus nimicitor care a paralizat state întregi şi a curmat viaţa a mii de oameni. Pentru că apar zi de zi noi cazuri de persoane testate pozitiv cu COVID-19, consider că măsurile luate până în prezent sunt utile, dar nu suficiente.

De aceea, recomand să luam măsuri ferme care vor ajuta la evitarea unui dezastru, aşa cum este el definit în lege. Nu trebuie să aşteptăm să moara români pentru a lua măsuri şi mai drastice, nu trebuie să apăra sute de români testaţi pozitiv pentru a închide oraşe sau pentru a băga în carantină judeţe întregi”, a declarat Eugen Tomac într-o intervenţie pe Facebook.

Liderul PMP a adăugat că în acest sens e nevoie de învestirea unui Guvern stabil care să poate face faţă crizei de coronavirus



„Trebuie să declarăm stare de urgenţă şi să dam ţării un Guvern stabil în această săptămână pentru a gestiona cât mai eficient aceasta situaţie nefericită în care ne aflăm.



Nu îmi doresc să politizăm subiectul coronavirus, dar cred că, înainte de anticipate, de majorităţi în Parlament, de alegeri locale şi multe altele, cel mai important este să facem ce trebuie pentru a salva vieţi”, a conchis Tomac.

Dan Barna: Prioritatea numărul unu este sănătatea cetăţenilor

Liderul USR Dan Barna a dat de înţeles duminică pe Facebook că renunţă la ideea alegerilor anticipate în favoarea unui guvern stabil, „capabil să gestioneze cu responsabilitate situaţia generată de răspândirea coronavirus”.



„România are nevoie de un guvern stabil Suprapunerea unei crize politice peste o iminentă criză de sănătate publică riscă să reducă la cote periculoase încrederea cetăţenilor în stat. Trebuie să punem rapid punct crizei politice, instalând un guvern cu puteri depline care să poată să gestioneze cu responsabilitate şi autoritate situaţia generată de răspândirea coronavirusului. Aceasta este astăzi preocuparea principală a fiecărui român”, a scris duminică pe Facebook Dan Barna.



Acesta a adăugat apoi că are în continuare rezerva faţă de unii membri din Cabinetul Cîţu, însă prioritatea numărul unu este sănătatea cetăţenilor.



„Da, avem în continuare rezerve faţă de unii dintre membrii cabinetului propus de Florin Cîţu. Da, credem că programul de guvernare poate fi mai bun şi nu, nu am renunţat la niciunul dintre proiectele noastre. Însă a fi politician responsabil înseamnă şi să ai capacitatea de a înţelege la timp priorităţile cetăţenilor. Iar prioritatea numărul unu astăzi este sănătatea publică”, a conchis Barna.