Adio, reforme privind aleşii locali! Rămân pensiile speciale şi alegerile într-un singur tur

Desfiinţarea pensiilor pentru aleşii locali, adică primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de consilii judeţene, a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, însă votul decisiv va trebui dat de Senat. PSD şi UDMR nu sunt de acord cu eliminarea acestora, fiind poziţii asumate public. De altfel, PSD este partidul care a introdus în legislaţie pensiile speciale pentru aleşi locali, prin OUG referitoare la Codul administrativ, în 2019. Nici liberalii nu vor să-şi supere primarii, aşa că în noul program de guvernare nu va fi nicio prevedere privind eliminarea acestor tipuri de venituri.

La nivelul coaliţiei urmează să aibă loc în următoarele săptămâni discuţii despre oportunitatea intrării în plată a pensiilor speciale pentru aleşii locali, în condiţiile în care deja partidele şi-au asumat numeroase creşteri de pensii, salarii şi alocaţii, iar o nouă cheltuială ar pune probleme bugetului de stat pe 2022. Pensia de serviciu a unui primar ar urma să se încadreze între 1.400 de lei şi 6.000 de lei, în timp ce un preşedinte de Consiliu Judeţean ar putea primi o pensie specială care pleacă de la 2.400 de lei şi poate merge până spre 7.000 de lei, dacă are trei mandate sau mai multe la activ. Dacă nu are loc prorogarea intrării în plată pentru al treilea an consecutiv, pensiile pentru aleşii locali ar urma să se acorde începând cu 1 ianuarie.

Primarii, aleşi tot într-un singur tur

Nici în ceea ce priveşte revenirea la alegerea primarilor în două tururi nu vor fi progrese din zona PNL. Liberalii nu şi-au impus punctul de vedere nici în decembrie 2020, când pentru a nu supăra UDMR, au precizat că alături de USR îşi propun să schimbe legislaţia electorală şi să găsească o majoritate parlamentară prin care să aibă loc revenirea la alegerea primarilor în două tururi. Mai multe luni au fost tergiversate discuţiile privind înfiinţarea Comisiei de cod electoral. În prezent, în formula PNL, PSD şi UDMR, nici nu poate fi vorba de o susţinere a modificării legislaţiei electorale. Pe lângă opoziţia tradiţională deja a PSD şi UDMR, în PNL sunt poziţiile împărţite privind modificarea legislaţiei electorale.

La Camera Deputaţilor, în dezbatere la comisiile de specialitate, sunt cel puţin două proiecte prin care este urmărită schimbarea legislaţiei electorale, însă, potrivit informaţiilor „Adevărul”, discuţiile pe tema direcţiei de urmat privind acestea, adică fie respingerea în plen, fie ţinerea lor la sertar, vor avea loc doar în prima sesiune a anului 2022.