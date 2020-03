Vieţaşul Nicolae Vlad, ucigaşul studentei japoneze, se dă grav bolnav. Avocat: „Are un colon mult dilatat, iritabil”

Atât Nicolae Vlad, avocata lui precum şi mama acestuia au încercat să îl convingă pe un magistrat de la Curtea de Apel Bucureşti că vieţaşul merită să aibă parte de o întrerupere a executării pedepsei pe motive medicale.

Nicolae Vlad a gesticulat larg din boxa arestaţilor, nervos fiind că dosarul său de suspendare a executării pedepsei s-a tot amânat, din cauza protestului magistraţilor.

„Ce trebuie să mai fac?! Vă rog să îmi permiteţi! Opt ani de zile am făcut cereri peste cereri. Nu credeam că este posibil! Ce trebuie să fac, să mă transform într-un criminal? Nu am cerut să fiu pus în libertate. Cer să fiu tratat, atât! Îmi ascund ceva (n.r. – medicii din penitenciar). Ce am la burtă? Ce am la cap? La inimă e un lichid – gelatină!”, a spus, supărat, Nicolae Vlad.



Două avocate l-au reprezentat luni pe Nicolae Vlad în sala de judecată, iar din sală a fost susţinut de către mama sa. Apărătorii au arătat în faţa instanţei că medicii din penitenciar l-au consultat sumar pe Nicolae Vlad, apoi i-au prescris în grabă un tratament.

Ucigaşul în serie, tratat „ca un animal”

„Solicităm întreruperea executării pedepsei. Să se constate că afecţiunile de care suferă nu pot fi tratate în sistemul penitenciar. Chiar în situaţia în care un condamnat suferă de afecţiuni şi cere suspendarea pedepsei şi în acelaşi timp prezintă pericol public, trebuie tratat. În cazul lui, se impune ce spune penitenciarul Rahova: pastile şi regim bogat în fibre. În urma ecografiei, se face vorbire de un colon mult dilatat, iritabil. S-au constatat aceste afecţiuni, dar nu s-a administrat niciun tratament! Acuză dureri şi cu toate acestea investigaţiile au fost făcute sumar. Să nu vă mai spun cum e tratat – ca un animal: ce dureri ai? Foarte, foarte sumar!”, a declarat în faţa instanţei avocata lui Nicolae Vlad.

Nicolae Vlad cere întreruperea pedepsei



În luna ianuarie, Curtea de Apel Bucureşti a luat în discuţie primul termen al dosarului în care vieţaşul cere întreruperea executării pedepsei.

La opt ani de la crimele şi violurile care i-au dus numele din România până în Japonia, Nicolae Vlad a fost adus din nou în faţa unui judecător de la Curtea de Apel Bucureşti, de această dată pentru a fi eliberat, cel puţin temporar. Avocata lui Nicolae Vlad susţine că acesta s-a îmbolnăvit în perioada detenţiei şi nu poate fi tratat în spitalul penitenciar.

Nicolae Vlad a fost trimis în judecată după ce, în seara de 15 august 2012, a ucis-o pe studenta japoneză Yurika Masuno, venită să predea la o şcoală din Craiova. Crima a avut loc în comuna Corbeanca, judeţul Ilfov, într-o zonă împădurită, în imediata apropiere a DN1. Nicolae Vlad a violat-o pe studentă, apoi a sugrumat-o şi i-a furat laptopul, telefonul mobil şi aparatul foto.

Procurorii au anunţat ulterior că au extins cercetările în cazul lui Nicolae Vlad, cu privire la alte 6 infracţiuni comise în judeţul Ilfov, printre care o crimă şi mai multe violuri şi jafuri.

Crime şi violuri în serie

În rechizitoriu anchetatorii au reţinut că, în noaptea de 5 spre 6 august 2012, Vlad a ucis o bătrână de 73 de ani în localitatea Baloteşti, după ce a violat-o. Femeia a fost ucisă prin aceeaşi metodă folosită şi asupra studentei din Japonia - asfixia mecanică prin sugrumare. În noaptea de 28 spre 29 aprilie 2012, Vlad a intrat într-o casă din Ilfov, în jurul orei 3.00, a agresat o persoană şi i-a furat telefonul mobil.

Pe 1 martie 2012, în jurul orei 20.30, Vlad a intrat într-o casă din Bucureşti, unde a violat o femeie şi i-a furat bani şi alimente. Bărbatul a comis aceleaşi fapte şi pe data de 24 februarie 2012, tot în Capitală. În noaptea de 25 spre 26 februarie 2011, Nicolae Vlad a intrat în casa unei femei din Ilfov, pe care a violat-o, legând-o de mâini şi de picioare, după care i-a furat bani şi un telefon mobil. Nicolae Vlad a mai fost acuzat că, în perioada mai-august 2010, a intrat de mai multe ori în casa unei femei din judeţul Ilfov, pe care a violat-o, însă aceasta nu a depus plângere penală la Poliţie