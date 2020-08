VIDEO EXCLUSIV Dovada că ştabii Poliţiei au bătut palma cu Clanul Duduienilor. Imagini de la întâlnirea de taină dintre oamenii legii şi interlopi

Imaginile confirmă versiunea relatată de Elvis Pian, fratele lui Emi Pian, care spune că s-a întâlnit în noaptea de 8 spre 9 august cu şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu, cu şeful Poliţiei Sector 5, Cătălin Păştin, şi cu şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet.

Liderul Clanului Duduianu, Emi Pian, fusese înjunghiat mortal în dimineaţa zilei de 4 august, de către Gheorghe Richard Emanuel, la sfârşitul unei partide de barbut care ţinuse toată noaptea precedent.

În momentul filmărilor obţinute de „Adevărul”, trupul lui Emi Pian se afla deja de 3 zile depus acasă, iar poliţiştii încercau să îi convingă pe interlopi să-l mute de acolo în Biserica „Cuvioasa Parascheva” din cartierul Rahova al Capitalei.

Asta pentru că legislaţia în vigoare interzice ca trupul defunctului să fie privegheat la domiciliu şi, în plus, noile norme ale stării de alertă erau încălcate de trei zile, iar poliţiştii nu îi sancţionaseră în niciun fel pe Duduieni pentru aceste nereguli.

Totul se petrecea pe fondul tensiunilor între interlopi, generate de uciderea şefului Duduienilor. La acel moment, nu era foarte clar motivul pentru care Gheorghe Richard Emanuel l-a înjunghiat mortal pe Emi Pian.

Ce se vede în imaginile video

Pe data de 8 august ora 22:30:00 camera de supraveghere nr. 04 surprinde un Duster alb în zona Biserica Cuvioasa Parascheva din Rahova.

În secvenţa următoare, surprinsă dintr-un alt unghi de camera 01 la ora 22:55:28, se vede clar că Duser-ul alb are însemnele Poliţiei Române, iar din autoturism coboară un bărbat de pe locul şoferului. Alţi trei bărbaţi, în uniforme de Poliţie, aşteaptă şi ei în plan îndepărtat.

La 23:11:56, camera nr. 04, amplasată cu vedere la intersecţie, surprinde sosirea unui autoturism BMW negru în care sunt interlopii. Aceştia pachează pe latura din dreapta a bisericii Cuvioasa Parascheva.

La 23:56:34 apare o a doua maşină neagră, tip break, care parchează lângă BMW, pe aceeaşi stradă.

Imaginile sunt filmate de camera din intersecţie, iar în colţul din dreapta apar şi poliţiştii, pe care camera 01 îi surprindea în plan secund. Filmarea din acest unghi se încheie la 23:56:58.

Pentru un scurt moment, camera 03 – amplasată pe strada din dreapta bisericii, cea pe care au parcat cele două maşini negre ale interlopilor – surprinde un bărbat cu şapcă, probabil unul dintre intrelopi, care vorbeşte la un telefon mobil, la ora 00:36:28.

Fratele interlopului ucis, Elvis Pian a povestit că în noaptea de 8 spre 9 august, şeful Poliţiei Sector 5, Cătălin Păştin, şi şeful Poliţiei Capitalei, Bogdan Berechet, ar fi mers acasă la Elvis Pian, după miezul nopţii.

Cei doi l-au rugat pe Elvis Pian să meargă cu ei la o biserică, acolo unde erau aşteptaţi de şeful Poliţiei Române, Liviu Vasilescu. Mai departe, Vasilescu l-ar fi rugat pe interlop să îşi scoată fratele decedat din casă cât mai rapid cu putinţă, pentru ca Poliţia să nu se facă de râs din pricina faptului că nu a dispus sancţiuni împotriva interlopilor. Asta deşi trupul neînsufleţit al interlopului stătea deja în livingul locuinţei de aproape o săptămână.

Moartea interlopului Emi Pian a scos la iveală mai multe nereguli ignorate de autorităţi: printre altele priveghiul liderului clanului Duduianu care nu putea fi organizat, potrivit legii, la domiciliul acestuia. De parcă nu ar cunoaşte legea, autorităţile prezente la faţa locului nu au luat nicio măsură. Mai grav este că acolo a fost şi şeful Poliţiei Capitalei, însă s-a comportat ca şi când nu ar cunoaşte legea.

După înmormântarea interlopului – când au fost încălcate iarăşi toate normele de protecţie şi de distanţare socială – mai mulţi poliţişti au reacţionat vehement, arătând că superiorii lor „au asigurat protecţie unor interlopi”.

(Biserica „Cuvioasa Parascheva, locul de întâlnire a ştabilor din Poliţie cu Duduienii. Imagine: Adevărul)

Poliţist: „Am devenit bodyguarzii Clanului Duduianu”

Iată mesajul unui poliţist, după înmormântarea interlopului Emi Pian:

„Parcă era ieri. Doar că «ieri», aici era o casă strâmbă, un gard care nu-şi găsea poarta, înăuntru stăteau să se prăbuşească parcă două cămăruţe insalubre şi... multă mizerie. Acum, mă uit în jur şi mă întreb cu ce-am greşit. Cu ce-am greşit eu, poliţistul de rând, care zi de zi şi-a făcut datoria. Care a plătit taxe la stat, care are credite la bănci, care a respectat legea, care de jumătate de an se luptă şi cu pandemia, în folosul cetăţeanului.

Acum mă uit în jur şi abia dacă văd casa de gardurile şi porţile înalte. Maşini luxoase, lanţuri groase, şampanie scumpă, covor roşu, toate sunt decorul acestui film sinistru. Şi «ieri» şi azi sunt aceiaşi actori: locuitorii casei, nişte infractori, şi noi – poliţiştii. Doar că «ieri» locatarii erau luaţi pe sus şi duşi la beci, iar azi ... sunt trataţi ca la Oscar. Da! Iar cei care-i servesc suntem noi. Noi, poliţiştii! Ei stau în casa lor, care ieri era strâmbă şi azi e un palat, iar noi îi păzim să nu-i bată alţii. Regizor, şeful nostru: Bogdan Berechet. A venit personal să se asigure că cei pe care odinioară îi luam cu duba sunt păziţi corespunzător.

Adică şeful Poliţiei Capitalei a venit personal, la priveghiul unui interlop, să monitorizeze situaţia. N-a venit să întrebe şi dacă avem suficient dezinfectant la secţie, măşti, să ne întrebe cum ne descurcăm, să ne dea o maşină nouă, un pistol nou, să ne bată pe umăr ca să ne încurajeze. Nu! A venit să se îngrijească de ei. Iar noi suntem sclavii lor. Şi odată cu prima sosire a domnului Berechet, au ajuns şi două maşini super dotate. Două maşini cu camere de filmare, centru de transmisii şi alte minunăţii. Mă uitam ca prostul, pentru că eu, când am mai fost aşa pe la descinderi, n-am văzut să ne miruiască şefimea cu vreuna. Acum erau două. Şi am aflat că una e a Poliţiei Capitalei şi una e a IGPR-ului. Practic sunt cele două şi singurele centre de comanda mobile aflate în dotarea Poliţiei Române. Întreb şi eu aşa, pentru un prieten: La Alexandra în poartă, câte au fost? Îi răspund tot eu prietenului: ZERO.

Afară, nu vă mai spun că erau la soare cam 50 de grade. Noi, echipaţi corespunzător, să nu cumva să ne îmbolnăvim. Ei… grămadă unii peste alţii. S-au dat şi amenzi, dar mi s-a părut că unii colegi se cam scuzau când tăiau chitanţa. Le-o fi fost ruşine de Salam şi gaşca, sau n-au ştiut cum să intrepreteze gestul şefului nostru de a merge să discute cu locatarii casei? Cum să te duci tu, şeful Poliţiei Capitalei, cea mai mare structură a Ministerului de Interne, să-i rogi pe unii, pe care deunăzi îi băgai la dubă, să respecte legea? Păi legea nu e lege pentru toţi? Că până acu’ ni se cerea să aplicăm legea şi pentru starea de urgenţă, şi pentru neurgenţă şi pentru starea de alertă. Păi ce facem? Nu e lege pentru toată lumea?

Se pare că nu, iar noi am devenit bodyguarzii clanului Duduianu. Suntem ciuca tuturor glumelor şi bătaia de joc a şefilor. Iar şeful nostru stă noaptea în poarta interlopilor şi calmează naţiunea oripilată că „Totul e sub control!”. De altfel, cam astea au şi fost singurele cuvinte pe care a putut să le scoată din gură domnul Berechet vreo 3 zile la rând, pe toate televizoarele. Aaaaa! Mă scuzaţi! Mai sunt două: “Monitorizăm! Analizăm!”. Şi cam atât! Oare cu câte cuvinte o fi vorbit domnul Berechet cu interlopii?!”

Liderul Clanului Duduianu – Florin Mototolea, zis Emi Pian – a fost ucis de un tânăr barbugiu fără cazier, Richard Emanuel Gheorghe. Surse apropiate anchetei au declarat pentru „Adevărul” că autorul crimei este un tânăr de 26 de ani, fără antecedente penale, care a comis fapta în urma unui conflict iscat în timpul unei partide de barbut.

