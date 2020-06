Deputat audiat la DNA cu privire la mafia echipamentelor de protecţie. Emanuel Ungureanu: „Ştiu foarte precis unde s-au dus, ce cantităţi”

„DNA s-a autosesizat după afirmaţiile mele legate de Adrian Ionel, şeful Unifarm, de la tribuna Parlamentului. Am fost invitat în calitate de martor, acum câteva zile. Şi ce fac astăzi, nu fac decât să aduc completări la un dosar care a fost început deja şi unde am deja această calitate de martor. Am adus o parte din informaţii zilele trecute şi acum le completez cu date mult mai precise şi cu numele unor spitale care au achiziţionat aceste măşti, fără un minim de control de calitate”, a precizat Ungureanu, citat de Agerpres.