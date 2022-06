Ucrainenii s-au antrenat şi bagă în luptă celebrele rachete HIMARS

„Vom oferi ucrainenilor ceea ce au nevoie pentru a urmări ţintele pe teritoriul ucrainean”, a declarat subsecretarul de stat american Colin Kahl, citat de T he War Zone . „Pentru că acesta nu este un sistem pe care ucrainenii îl au, din punct de vedere tehnic, au fostv obligaţi să se antreneze în acest sens. Aşa că am furnizat o tranşă iniţială de sisteme HIMARS, iar ucrainenii termină pregătirea în timp ce vorbim. Ne aşteptăm ca acele sisteme să intre în luptă în curând şi ne angajăm să continuăm fluxul acestor muniţii şi ştiu că şi alţi aliaţi şi parteneri fac demersuri în acest sens”, a precizat oficialul. Kahl a subliniat că sistemele de rachetele au fost furnizate de SUA cu muniţii ghidate de precizie care pot fi trase asupra unor ţinte specifice şi au efectul unui atac aerian de precizie, permiţând Ucrainei „să facă multe cu puţin”.

Au terminat stocurile de obuze sovietice

În comparaţie cu forţele ucrainene, Rusia are mai multă artilerie pe teren, dar aceasta supremaţie este rezultatul faptului că Ucraina şi-a terminat stocurile de muniţie de 152 mm pentru artileria din era sovietică, a spus Kahl. La începutul războiului, NATO a reuşit să trimită astfel de muniţii în Ucraina din fostele ţări care au fost în Pactul de la Varşovia, dar şi acele stocuri au început să se termine, a precizat oficialul. „Aşa că am făcut tranziţia la sistemul de artilerie standard NATO, în special la obuzierele M777. Am furnizat acum 108 astfel de piese de artilerie, plus peste 220.000 de obuze”, a spus Kahl.

Pe de altă parte, oficialii militari americani vor încerca să rezolve o problemă logistică legată de livrările de sisteme antitanc Javelin. Concret, conform unor surse citate de Washington Post unele transporturi de Javelin au ajuns în Ucraina fără cărţile de instrucţiuni, iar militarii Kievului au avut probleme serioase în operarea sistemelor.