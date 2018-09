Toyota recheamă în service un milion de maşini hibrid. Pericol de scurtcircuit sau chiar incendiu la instalaţia electrică. Care sunt modelele vizate şi în România

Aceste probleme afectează vehiculele produse în Japonia în perioada iunie 2015-mai 2018, printre care versiunea "plug-in" a modelului Prius şi SUV-ul compact C-HR, vândute în Japonia, Europa, Australia şi în alte ţări. Jumătate din vehiculele rechemate sunt în Japonia şi 192.000 în SUA, a declarat purtătorul de cuvânt de la Toyota, Jean-Yves Jault, arată Agerpres . Constructorul auto a subliniat că în vehiculele afectate de rechemare, izolaţia cablului care conectează motorul de unitatea de alimentare este în pericol să se uzeze în timp din cauza vibraţiilor, ceea ce ar putea provoca un scurtcircuit şi chiar un incendiu.

Aceasta este cea mai mare operaţiune de rechemare la service demarată de Toyota care nu are are legătură cu airbagurile produse de Takata Corp. Atunci, Toyota a trimis Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor o notificare pentru o rechemare masivă a maşinilor care circulă în România din cauza problemelor pe care le au la nivel mondial cu airbag-urile Takata. În România sunt incluse în programul de înlocuire a pieselor defecte peste 28.000 de maşini, din care 1.639 au fost rechemate în service în luna martie a acestui an. Toyota a început înlocuirea airbag-urilor defecte, în România, în 2015.