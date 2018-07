Toader: Am stabilit pragul pentru abuz în serviciu după ce am primit răspuns de la procurorul general că sub 1.400-1.500 de lei fapta nu are pericolul unei infracţiuni

Tudorel Toader a spus, luni, într-un interviu pentru Digi 24, că au fost "discutate şi răsdiscutate" toate propunerile legate de stabilirea unui prag pentru abuzul în serviciu şi că a cerut o statistică Ministerului Public privind valoarea prejudiciului de la care se consideră infracţiune.





"Am organizat multe dezbateri la Ministerul Justiţiei cu societatea civilă, cu asociaţiile de magistraţi, cu orice jurist, cetăţean care crede şi poate să contribuie. La Ministerul Justiţiei am participat la toate dezbaterile. S-au făcut propuneri dintre cele mai diferite - să nu punem prag, să punem de 1 leu, prag de salariu minim de economie, 10.000 de lei, 200.000 de lei. Sigur, am luat act de toate propunerile, le-am discutat, răsdiscutat. Am cerut de la Ministerul Public o statistică. Am întrebat procurorul general să îmi dea în scris care este practica, pentru ce trimit procurorii în judecată la abuz. Am primit răspunsul că procurorii nu au coborât sub 1.400, 1.500 de lei, deci sub acest nivel fapta nu are pericolul unei infracţiuni. Am concluzionat că pragul rezonabil să fie cel al unui salariu minim brut", a declarat Tudorel Toader.





Despre faptul că modificările la codurile penale ar fi fost făcute pentru Liviu Dragnea







Ministrul Justiţiei Tudorel Toader susţine, despre acuzaţiile opoziţiei că modificările la codurile penale ar fi fost făcute special pentru liderul PSD Liviu Dragnea, că indiferent de legea adoptată şi de momentul în care acest lucru se întâmplă, mereu va exista cineva care este beneficiar direct al respectivului act normativ.

„Noi avem o lege cu privire la tehnica legislativă, care ne spune procedura de adoptare a unui act normativ indiferent de ierarhia lui. Un act normativ are acest atribut de lege în cazul de faţă dacă are caracter de generalitate. Vă asigur că orice lege care se adoptă mâine, poimâine, la anul, oricând vei găsi pe cineva care se află în ipoteza normei şi care va beneficia de respectiva modificare. Nu am văzut forma ieşită din comisie, dar probabil sunt foarte multe exemple asemănătoare”, a declarat Tudorel Toader luni, pentru Digi24.

Opoziţia a criticat de nenumărate ori modificările aduse Codului penal şi Codului de procedură penală, spunând că unele dintre acestea au fost făcute "cu dedicaţie" pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.





Comisia specială pentru modificarea legilor justiţiei, condusă de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat, luni, modificarea articolului 297 din Codul penal cu privire la infracţiunea de abuz în serviciu, astfel că infracţiunea nu se pedepseşte dacă prejudiciul este până în salariul minim brut pe economie - 1.900 de lei. În plus, se consideră abuz în serviciu dacă scopul este de a obţine foloase materiale necuvenite pentru sine, soţ sau rude până la gradul II. În timpul dezbaterilor, deputatul PSD Oana Florea a propus abrogarea infraţiunii de abuz în serviciu.





Amendamentul PSD a fost aprobat cu 13 voturi "pentru", 7 voturi "împotrivă" şi o abţinere.