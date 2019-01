TelDrum a dat în judecată CJ Teleorman şi cere înapoi insula Belina

Acţiunea companiei Teldrum, de a acţiona în instanţă CJ Teleorman, vine după ce, în luna noiembrie 2017, Insula Belina şi Braţul Pavel treceau, prin hotărârea autorităţii judeţene, din administrarea judeţului Teleorman în aceea a Apelor Române.

Insula Belina şi Braţul Pavel au fost administrate timp de cinci ani de către Consiliul Judeţean Teleorman, care îşi asumase că va construi acolo o zonă de agrement pentru populaţie. Însă după apariţia dosarului penal, instrumentat de DNA, CJ Teleorman a decis că nu mai are niciun motiv să păstreze rolul de administrator, cedând insula în data de 26 noiembrie 2018 Apelor Române, printr-o hotărâre de Consiliu Judeţean Teleorman, motivată de faptul că au trecut cinci ani de la preluarea în administrare a insulei şi nu s-a reuşit acolo construirea niciunui obiectiv de interes public.

Preşedintele Consiliului judeţean Teleorman, Dănuţ Cristescu susţine că decizia Teldrum e legată de contractele de închiriere, în contextul în care, potrivit acestuia, societatea comercială câştigase licitaţia pentru exploatarea zonei respective pentru 7 ani de zile.





„Motivul nu-l cunosc prea bine, au făcut o plângere prealabilă, prin care au solicitat suspendarea hotărârii Consiliului Judeţean Teleorman prin care noi am dat înapoi Insula Belina către Administraţia Apelor Române. Ei invocă mai multe motive, în cererea de chemare în judecată. Nu am aprofudat prea bine cererea aia, că e recentă. Dar din ce am văzut, se referă la contracte, în principiu. Că acele contracte sunt pentru o perioadă de 7 ani de zile, că la momentul respectiv s-a licitat, cam astea sunt motivele. Dar n-am aprofundat în totalitate cererea de chemare în judecată, pentru că ea a venit zilele astea, ieri sau alaltăieri. E interesant, dar acum să vedem ce va zice instanţa. Noi considerăm că hotărârea pe care am dat-o e perfect legală.”, a declarat preşţedintele CJ Teleorman pentru Mediafax.