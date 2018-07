Taxa de parcare a crescut în Bucureşti până la 10 lei pe oră. Care sunt tarifele pe zone

Concret, de duminică există trei zone de taxare. Cea ma scumpă este zona 0 unde taxa de taxare este de 10 lei pe oră. Perimetrul zero este format din patru sub-zone. Este vorba de zona parcajului subteran Intercontinental, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I, de cea parcajului subteran din Piaţă Unversităţii, străzile N. Bălcescu - I. Câmpineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independenţei - Halelor - I. C. Brătianu, de cea a parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu - Sf. Vineri - Calea Moşilor - H. Botev - C. Coposu şi, în fine, de zona parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Vodă - Unirii - Brătianu.

În zona 1, locurile de parcare special amenajate între zona 0 şi perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului sunt taxate cu 5 lei pe oră ( între orele 06.01-18.00), respectiv, 2,5 lei pe ora în afara acestui interval. Apoi, în zona 2, care cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 şi limita administrativă a oraşului tarifele sunt de 2,5 lei ( între orele 06.01-18.00) şi, respectiv, 1,5 lei/ora.





Raluca Fişer, preşedintele asociaţiei Green Revolution, a declarat pentru “Adevărul” că măsura luată de Primăria Capitalei aduce Bucureştiul în lumea capitalelor europene civilizate. “Încurajează bucureştenii să folosescă metode de transport alternativ, metroul, mijloacele RATB, bicicleta sau sistemul de Car Sharing. În momentul de faţă, oraşul este foarte poluat”, a precizat Raluca Fişer.