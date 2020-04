„Dacă relaxarea măsurilor în weekendul Paştelui e rezultatul unui compromis, atunci acesta s-a făcut în detrimentul întregii strategii de comunicare de până acum.

Instituţiile statului au spus o poveste: Staţi în casă! De ce? Pentru că aşa te păzeşti, atât pe tine cât şi pe ceilalţi. Direct sau indirect a mai spus ceva ce deja ştiam: Să n-ajungi în spital! Acolo e periculos în vreme de “pace”, cu atât mai mult în vreme de “război”. Iar cazul Suceava n-a făcut decât să dea şi mai multă veridicitate poveştii. Suceava a ajutat Statul să ţină populaţia în case.

Motivul relaxării e important pentru majoritatea românilor, însă situaţia în sine va ţine loc de precedent. “Staţi în casă!” va deveni greu de crezut şi din ce în ce mai puţin urmat. Statul e obligat să schimbe povestea pentru că şi-a golit-o de conţinut pe prima. Ce-i riscant e că rezultatele relaxării pot întârzia până spre două săptămâni. Iar atunci, indiferent ce poveste va mai fi spus, s-ar putea să gestioneze o criză şi mai complicată ca acum. Ce-au câştigat de au riscat? De data asta nu Statul, ci cei care-l conduc. Un protocol cu adevăratul Stat Paralel”, a scris acesta într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Măsura a fost caracterizată drept populism şi de analistul Sorin Cucerai „Şi catolicii tot persoane religioase sunt, iar lor nu le-a făcut nimeni favoruri de Paştele lor. La fel şi celelalte denominaţii creştine care au sărbătorit Paştele în tăcere. Dacă toţi aceştia au găsit resurse prin care să reziste şi să trăiască momentul religios altfel decât în mod obişnuit, probabil că şi ortodocşii ar fi găsit resurse lăuntrice asemănătoare pentru un Paşte spiritualizat. La urma urmei, nu e prima oară în istoria ortodoxiei când bisericile sunt închise de Paşti din motiv de epidemie. S-a mai întâmplat secolele trecute, pe timp de ciumă. Dacă suntem într-o situaţie specială, ea e specială pentru toţi. Ce au făcut acum Orban şi Daniel e populism ieftin - şi, în cazul PNL, e o repetare, la scară mult mai mare, a episodului în care l-a desemnat candidat pe Marian Munteanu. Iar populismul, în condiţii de pandemie, poate fi ucigaş”, a scris acesta într-o postare pe Facebook.





Vlad Mixich, specialist în politici publice de Sănătate, subliniază că măsura relaxării măsurilor de Paşte aduce cu ea un risc important. „Prescura sau lumina de Paşte nu transmit coronavirusul. Nu asta e problema. Şi multora dintre cei care stau închişi în case de vreo lună le e dificil să reziste emoţional şi, mai ales dacă sunt creştini, aşteaptă sentimentul acela din noaptea Învierii că sunt parte dintr-o comunitate. Îi înţeleg. Problema e că miile (zecile de mii) de voluntari care vor împărţi lumina şi prescurile prin toată ţara trebuie să fie fabulos de organizaţi şi să respecte cu mare disciplină regulile prin care persoanele vârstnice sunt protejate. Nu mi-e clar nici cum aceste zeci de mii de voluntari vor lua ei lumina în noaptea Învierii? Ei cum vor fi protejaţi de înghesuială? Dacă va exista ordine şi disciplină în timpul împărţirii simbolurilor pascale, atunci e ok. Dacă va fi ca la piaţă...practic am stat degeaba 3 săptămâni prin case. Sunt capabile autorităţile laice şi religioase de o astfel de organizare excelentă? Dacă nu, atunci chiar va fi nevoie de o minune în noaptea de Paşte”, a comentat acesta pe apgina sa de Facebook.

Sociologul Mircea Kivu consideră că decizia de a trimite poliţiştii cu Lumina de Înviere poate naşte situaţii cu adevărat periculoase. „Din punct de vedere legal, dar şi ca principiu, Poliţia nu are ce căuta şi nu trebuie să ia parte la manifestările religioase numai prin specificul ei, de menţinere a ordinii şi liniştii publice. Aşa se cam amestecă apele. Este bine ca statul, prin instituţiile sale, să fie stat, iar biserica să rămână cu treburile ei. În plus, ştim foarte bine ce se va petrece pe scările blocurilor. Oamenii vor ieşi să ia Lumină în număr mare, se vor forma aglomerări, ori scopul instituţiilor statului este exact invers, cel de păstrare a distanţării sociale. Poliţia are misiunea de a limita contactele umane, dar un astfel de demers va avea urmări exact de dos. Să ne gândim ce consecinţe poate avea un astfel de demers într-un scenariu plauzibil. Într-un bloc de pensionari aduce Lumina un poliţist infectat, dar asimptomatic... Nu pot să înţeleg. La Vatican s-a putut fără Lumină în acest an, dar la noi nu se poate”, a precizat sociologul.

Poliţiştii critică faptul că sunt transformaţi în comis-voiajori pentru Biserică Iniţiativa ministrului de interne este dur criticată atât de angajaţii Ministerului de Interne, cât şi de societatea civilă. Cosmin Andreica, preşedintele Sindicatului EUROPOL, consideră decizia cel puţin ciudată, acum, când poliţiştii sunt preocupaţi de verificarea modului în care se respectă Ordonanţele Militare. „Noi abia facem faţă în stradă cu verificarea celor care circulă aiurea. Mai nou stăm şi prin pieţe ca să ne asigurăm că se respectă măsurile de distanţare socială şi să menţinem măsurile de ordine publică. Numai misiunea de distribuire a Luminii Sfinte ne mai lipsea. Nici nu ştiu cum se vor proteja colegii. Trebuie să ne gândim că vor intra în contact cu zeci sau sute de oameni, iar la ieşirea din serviciu pleacă acasă în aceleaşi haine care pot fi infectate. În plus, mai este şi o chestiune de principiu. Dacă voluntarii bisercii îi ştiu pe cei care au semnalat că vor să primească Lumină, noi nu avem aceste date, mai ales în cartierele rău famate. Cum să te duci şi să le bagi oamenilor Lumina pe gât?”, se întreabă acesta. La rândul lui, preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne, Dumitru Coarnă, consideră proiectul de a trimite poliţiştii să distribuie Lumină ca fiind unul utopic. „Din punct de vedere logistic, pur şi simplu nu putem face acest lucru. Şi trebuie să ne gândim şi la protecţia poliţiştilor, dar şi la cea a enoriaşilor. La această oră avem aproape 200 de poliţişti infectaţi. Vă daţi seama că, nefiind testaţi, nu ştim câţi poliţişti au luat, în realitate, noul coronavirus. Cu siguranţă avem şi colegi care sunt infectaţi, dar nu ştiu acest lucru pentru că sunt asimptomatici. Dacă îi trimitem să dea Lumină, dau şi virusul. Şi reciproca este valabilă. Un poliţist poate lua coronavirusul de la o persoană care este infectată, dar nu ştie acest lucru”, precizează acesta.





Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunţat, marţi, că patrule de poliţie vor duce prescuri în spitale şi în zonele aflate în carantină.

„Vom ajuta BOR la împărţirea sfintelor Paşti şi a luminii sfinte aduse de la Ierusalim în seara Învierii. Am semnat un acord de susţinere şi sprijin din partea tuturor forţelor pentru stabilirea unor acţiuni comune. Având în vedere dorinţa de a se oferi Sfinte Paşti şi Lumina Sfântă s-a stabilit: pâinea binecuvântată în formă de mici prescuri, sfinţită în joia mare, va fi distribuită credincioşilor vineri şi sâmbătă, in intervalul 07- 17, în toare parohiile, în locuri special amenajate, în afara lăcaşurilor de cult, de către personalul bisericii şi voluntari, cu măsuri de protecţie, cu distanţa specficată ca la magazinele alimentare. ”, a precizat ministrul.